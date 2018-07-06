Гражданская солидарность в связи с аварией в энергосистеме Азербайджана показала единство власти и народа - депутат

6 июля 2018 17:37 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Немедленная реакция Президента Ильхама Алиева на ситуацию в связи с аварией в энергетической системе Азербайджана свидетельствует о том, что глава государства крайне внимательно относится к проблемам страны во всех сферах.

Об этом в пятницу сказал Trend депутат Бахтияр Садыхов.

Депутат отметил, что глава государства немедленно дал поручения по серьезному расследованию вопроса.

«Ни одно государство не застраховано от аварий. Но суть вопроса заключается в уровне подхода к происшествию и в том, чтобы стараться снизить ущерб людям от этой аварии. Президент Ильхам Алиев в связи с этим провел оперативные мероприятия, дал необходимые поручения, для немедленного расследования аварии создал Государственную комиссию», - сказал Садыхов.

По его словам, происшествие стало для азербайджанского народа испытанием.

«Народ успешно прошел это испытание. Процесс, который происходил после этого, еще раз показал, что власть и народ едины. Наш народ проявил большое терпение и выдержку. Азербайджанская пресса продемонстрировала прекрасную позицию и объективно осветила происшествие. Люди помогали, оказывали поддержку друг другу», - добавил депутат.

Напомним, что 4 июля Президент Азербайджана Ильхам Алиев провел совещание в связи с ситуацией в энергетической системе страны.

(Автор: Самир Али. Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Ирина Парфёнова)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Военный парад в Баку по случаю 100-летия азербайджанской армии - очередное предупреждение Армении - депутат
Политика 27 июня 08:09
Пашинян дал армянскому народу настолько нереальные обещания, что теперь не может выполнить ни одно из них - азербайджанский депутат
Политика 8 июня 18:22
Защита армян некоторыми конгрессменами никак не повлияет на отношения между Азербайджаном и США - депутат
Политика 2 июня 11:45
Рустам Ибрагимбеков должен быть лишен всех относящихся к Азербайджану титулов - депутат
Политика 27 мая 11:15
Серж Саргсян ответит перед трибуналом за Ходжалинский геноцид - депутат
Политика 25 апреля 15:30
Азербайджан не откажется от своей позиции по нагорно-карабахскому конфликту - депутат
Нагорно-карабахский конфликт 17 октября 2017 16:43
Лента новостей
Президент Ильхам Алиев утвердил изменения в госбюджет на 2018 г.
Политика 19:07
Ученые открыли микробов, способных жить в "соленых ручьях" Марса
В мире 19:07
Азербайджан надеется на скорейшее завершение переговоров по новому соглашению с ЕС - посол
Политика 18:58
Хорватия повышает туристический налог на 25% процентов
Европа 18:53
Вырос торговый оборот между Азербайджаном и Финляндией
Экономика 18:44
В сфере туризма и образования в Азербайджане будут использованы технологии дополненной реальности
ИКТ 18:28
Секретарь СБ России подтвердил позицию Москвы по мирному урегулированию карабахского конфликта
Нагорно-карабахский конфликт 18:22
У производителя золота в Азербайджане появятся новые акционеры
Бизнес 18:03
Увеличилось число абонентов мобильной связи в Турции
Бизнес 17:59