Гражданская солидарность в связи с аварией в энергосистеме Азербайджана показала единство власти и народа - депутат

БАКУ /Trend/ - Немедленная реакция Президента Ильхама Алиева на ситуацию в связи с аварией в энергетической системе Азербайджана свидетельствует о том, что глава государства крайне внимательно относится к проблемам страны во всех сферах.

Об этом в пятницу сказал Trend депутат Бахтияр Садыхов.

Депутат отметил, что глава государства немедленно дал поручения по серьезному расследованию вопроса.

«Ни одно государство не застраховано от аварий. Но суть вопроса заключается в уровне подхода к происшествию и в том, чтобы стараться снизить ущерб людям от этой аварии. Президент Ильхам Алиев в связи с этим провел оперативные мероприятия, дал необходимые поручения, для немедленного расследования аварии создал Государственную комиссию», - сказал Садыхов.

По его словам, происшествие стало для азербайджанского народа испытанием.

«Народ успешно прошел это испытание. Процесс, который происходил после этого, еще раз показал, что власть и народ едины. Наш народ проявил большое терпение и выдержку. Азербайджанская пресса продемонстрировала прекрасную позицию и объективно осветила происшествие. Люди помогали, оказывали поддержку друг другу», - добавил депутат.

Напомним, что 4 июля Президент Азербайджана Ильхам Алиев провел совещание в связи с ситуацией в энергетической системе страны.

(Автор: Самир Али. Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Ирина Парфёнова)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.