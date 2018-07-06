Преступление, совершенное в отношении главы ИВ Гянджи, – заранее спланированный теракт – официально (версия 2)

6 июля 2018 15:55 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Преступление, совершенное в отношении главы ИВ Гянджи Эльмара Велиева, – заранее спланированный со стороны гражданина России Юниса Сафарова теракт, говорится в совместном сообщении Генпрокуратуры, МВД и Службы государственной безопасности Азербайджана, распространенном в пятницу.

Третьего июля 2018 года уроженец Гянджи Юнис Сафаров открыл стрельбу из огнестрельного оружия по главе Исполнительной власти Гянджи Эльмару Велиеву и сотруднику Главного управления полиции Гянджи, сержанту полиции Гасыму Ашбазову, чем нанес им телесные повреждения различной степени.

Следственными действиями и оперативно-розыскными мерами, осуществленными по уголовному делу, было установлено, что это преступление, целенаправленно совершенное гражданином России Юнисом Сафаровым, - заранее спланированный теракт.

В 2016 году он, поехав в Иран, восемь месяцев жил в городе Гум, и за этот период вместе с гражданином Азербайджана Расимом Асадовым проходил подготовку в составе вооруженных соединений в Сирии. В 2017 году, вернувшись в Азербайджан, он приехал в Гянджу и в июне того года для завладения оружием совершил нападение на сотрудника полиции, находившегося на посту у Гянджинского филиала Kapitalbank, нанеся по голове удар тупым предметом, и завладел служебным пистолетом Макарова. Затем он с целью убийства главы Исполнительной власти Гянджи Эльмара Велиева в январе 2018 года начал следить за ним, но из-за того, что его подозрительное поведение привлекло внимание сотрудника полиции, он, открыв огонь из этого пистолета, ранил его и скрылся с места преступления.

Третьего июля Сафаров, придя к Исполнительной власти Гянджи, попытался убить Эльмара Велиева и находящегося рядом с ним сотрудника полиции.

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