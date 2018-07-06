Преступление, совершенное в отношении главы ИВ Гянджи, – заранее спланированный теракт – официально (версия 3)

БАКУ /Trend/ - Преступление, совершенное в отношении главы ИВ Гянджи Эльмара Велиева, – заранее спланированный со стороны гражданина России Юниса Сафарова теракт, говорится в совместном сообщении Генпрокуратуры, МВД и Службы государственной безопасности Азербайджана, распространенном в пятницу.

Третьего июля 2018 года уроженец Гянджи Юнис Сафаров открыл стрельбу из огнестрельного оружия по главе Исполнительной власти Гянджи Эльмару Велиеву и сотруднику Главного управления полиции Гянджи, сержанту полиции Гасыму Ашбазову, чем нанес им телесные повреждения различной степени.

Следственными действиями и оперативно-розыскными мерами, осуществленными по уголовному делу, было установлено, что это преступление, целенаправленно совершенное гражданином России Юнисом Сафаровым, - заранее спланированный теракт.

В 2016 году он, поехав в Иран, восемь месяцев жил в городе Гум, и за этот период вместе с гражданином Азербайджана Расимом Асадовым проходил подготовку в составе вооруженных соединений в Сирии. В 2017 году, вернувшись в Азербайджан, он приехал в Гянджу и в июне того года для завладения оружием совершил нападение на сотрудника полиции, находившегося на посту у Гянджинского филиала Kapitalbank, нанеся по голове удар тупым предметом, и завладел служебным пистолетом Макарова. Затем он с целью убийства главы Исполнительной власти Гянджи Эльмара Велиева в январе 2018 года начал следить за ним, но из-за того, что его подозрительное поведение привлекло внимание сотрудника полиции, он, открыв огонь из этого пистолета, ранил его и скрылся с места преступления.

Третьего июля Сафаров, придя к Исполнительной власти Гянджи, попытался убить Эльмара Велиева и находящегося рядом с ним сотрудника полиции.

В ходе расследования было установлено, что главной целью Юниса Сафарова при совершении теракта было создание исламского государства, управляемого по законам шариата, и, убив в целях этого нескольких известных государственных чиновников, создать хаос, ажиотаж и посеять страх в республике и в результате организовать насильственный захват власти. Для осуществления этой цели он от имени экстремистской группы "Движение мусульманского единства" подготовил видеообращение к гражданам Азербайджана, отправил его своим сторонникам, проживающим в зарубежной стране, и планировал распространить это обращение в республике в случае, если теракт, совершенный третьего июля в Гяндже, состоится.

В видеообращении он заявил, что убил человека, оставившего без главы семью председателя названного движения Талеха Багирзаде, где трое детей, и что с этого надо брать пример, что надо убивать врагов ислама, что в Азербайджане власть должна перейти к исламскому союзу и что население страны должно подняться на вооруженную борьбу с должностными лицами республики.

В результате проведенных следственно-оперативных мероприятий были арестованы еще три члена преступной группировки, участвовавшие в совместной подготовке преступления.

Мероприятия по установлению и привлечению к ответственности других членов этой преступной группировки продолжаются.

В сообщении также говорится, что против делающих призывы к терактам, насильственному изменению конституционного строя государства будут приниматься самые серьезные меры, установленные законом.

О ходе следствия по этому уголовному делу будет сообщаться дополнительно.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ирина Парфёнова)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.