Президент Ильхам Алиев утвердил изменения в госбюджет на 2018 г.

БАКУ /Trend/ - Указом Президента Азербайджана Ильхама Алиева утверждены изменения в закон "О государственном бюджете Азербайджана на 2018 год".

Согласно изменениям, доходы государственного бюджета увеличиваются на 2 022 миллиона манатов (10 процента) - до 22,149 миллиарда манатов, расходы - на 2 053 миллионов манатов (9,8 процента) - до 23,1 миллиарда манатов. Дефицит госбюджета будет на уровне 951 миллиона манатов (рост на 31 миллион манатов), что будет равно 1,3 процента от ожидаемого в 2018 году ВВП Азербайджана.

Поступления по линии министерства по налогам снижаются на 527 миллионов манатов (до 7,380 миллиарда манатов), а по линии Государственного таможенного комитета - увеличиваются на 785 миллионов манатов. Трансферты из Госнефтефонда Азербайджана в госбюджет увеличиваются на 1,75 миллиарда манатов - до 10,966 миллиарда манатов.

В графе расходов, средства на оборону и безопасность увеличены с 2, 739 миллиарда манатов до 2,905 миллиарда манатов, также повышены социальные расходы до 2 343,047 миллиона манатов.

На обеспечение продовольственной безопасности из госбюджета будет направлено дополнительно 98 миллионов манатов, на улучшение автодорожной инфраструктуры - 39 миллионов манатов, материально-технической базы противопожарной службы МЧС - 20 миллионов манатов, на развитие туризма - 20 миллионов манатов, на меры по обустройству в регионах - 21 миллион манатов, на разработку нового генплана Баку - девять миллионов манатов. Поступления от внебюджетных доходов бюджетных организаций прогнозируются в размере 499 миллионов манатов против ранее утвержденных 460 миллионов манатов.

В структуре дополнительных расходов 261 миллион манатов будут направлены на финансирование различных проектов и программ в рамках государственных капвложений.

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