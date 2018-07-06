Президент Ильхам Алиев поздравил новоизбранного главу Мексики

6 июля 2018 19:17 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в пятницу поздравил новоизбранного Президента Мексики Андреса Мануэля Лопеса Обрадора.

"Искренне поздравляю вас по случаю избрания на должность Президента Мексиканских Соединенных Штатов. Надеюсь, что мы приложим совместные усилия по развитию и еще большему укреплению отношений дружбы и сотрудничества между Азербайджаном и Мексикой. Желаю вам крепкого здоровья, счастья, успехов в вашей предстоящей деятельности во имя благосостояния дружественного народа Мексики", - говорится в поздравлении главы государства.

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