Президент Ильхам Алиев поздравил новоизбранного главу Мексики

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в пятницу поздравил новоизбранного Президента Мексики Андреса Мануэля Лопеса Обрадора.

"Искренне поздравляю вас по случаю избрания на должность Президента Мексиканских Соединенных Штатов. Надеюсь, что мы приложим совместные усилия по развитию и еще большему укреплению отношений дружбы и сотрудничества между Азербайджаном и Мексикой. Желаю вам крепкого здоровья, счастья, успехов в вашей предстоящей деятельности во имя благосостояния дружественного народа Мексики", - говорится в поздравлении главы государства.

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