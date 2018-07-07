Президент Ильхам Алиев подписал указ по усовершенствованию деятельности в сфере организации дорожного движения в Баку

7 июля 2018 00:50 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в пятницу подписал указ о дополнительных мерах в связи с усовершенствованием деятельности в сфере организации дорожного движения и обеспечения соблюдения владельцами транспортных средств в Баку правил остановки, стоянки и парковки.

В указе отмечается, что Бакинскому транспортному агентству с целью составления протоколов за административные правонарушения в местах, где запрещена парковка и стоянка, поручено обеспечить установку специальных технических средств, обладающих функцией фото или видео регистрации; совместно с министерством внутренних дел Азербайджана обеспечить интеграцию этих специальных технических средств в центральную информационную систему Главного управления государственной дорожной полиции; в течение одного месяца совместно с министерством финансов Азербайджана разработать порядок использования средств, поступающих от платной парковки транспортных средств, и предоставить Президенту Азербайджана.

ООО "BakuBus", находящееся в подчинении Исполнительной власти города Баку, передается в подчинение Бакинского транспортного агентства.

Кабинету министров Азербайджана поручено в течение одного месяца на основе предложений Бакинского транспортного агентства подготовить требования по автобусам и легковым автомобилям такси, их водителям, перевозчикам, осуществляющим деятельность по перевозке пассажиров, центрам обмена транспортом, пунктам остановок для автобусов и местам стоянок для автомобилей такси и проинформировать Президента Азербайджана; на основе предложений Бакинского транспортного агентства организовать проведение необходимых мероприятий по выделению земельных участков с целью создания в городе новых наземных и подземных автомобильных стоянок (гаражей), а также охраняемых стоянок и строительству Агентством этих стоянок (гаражей); обеспечить передачу государственного имущества, находящегося на балансе Исполнительной власти города Баку, в баланс Бакинского транспортного агентства; в течение одного месяца с целью обеспечения соблюдения правил остановки, стоянки и парковки владельцев транспортных средств подготовить предложения, связанные с совершенствованием законов Азербайджана, и представить Президенту Азербайджана; в течение трех месяцев обеспечить приведение актов Президента Азербайджана в соответствие с этим указом и проинформировать главу государства; в течение трех месяцев обеспечить приведение нормативно-правовых актов Кабмина в соответствие с этим указом и проинформировать Президента Азербайджана; проконтролировать приведение в соответствие с указом нормативно-правовых актов центральных органов исполнительной власти и в течение пяти месяцев проинформировать об этом Президента Азербайджана; решить другие вопросы, вытекающие из этого указа.

Министерству юстиции поручено обеспечить приведение нормативно-правовых актов центральных органов исполнительной власти и актов нормативного характера в соответствие с указом и проинформировать Кабинет министров Азербайджана.

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