Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о применении закона о смене названий некоторых территориальных единиц

6 июля 2018 23:45 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в пятницу подписал распоряжение о применении закона "О переименовании некоторых территориальных единиц Агсуинского, Астаринского, Геранбойского, Гейгельского, Хачмазского, Хызынского, Газахского, Губинского, Гусарского, Массалинского, Огузского, Саатлинского, Самухского, Шамкирского и Евлахского районов" от 12 июня 2018 года.

Согласно распоряжению, Кабинету министров поручено в течение трех месяцев подготовить предложения по приведению законов Азербайджана и актов Президента Азербайджана в соответствие с законом "О переименовании некоторых территориальных единиц Агсуинского, Астаринского, Геранбойского, Гейгельского, Хачмазского, Хызынского, Газахского, Губинского, Гусарского, Массалинского, Огузского, Саатлинского, Самухского, Шамкирского и Евлахского районов" и представить Президенту Азербайджана; в течение трех месяцев обеспечить приведение нормативно-правовых актов Кабинета министров Азербайджана в соответствие с этим законом и проинформировать главу государства; проконтролировать приведение в соответствие с этим законом нормативно-правовых актов центральных органов исполнительной власти и в течение пяти месяцев проинформировать об этом Президента Азербайджана; решить другие вопросы, вытекающие из этого закона.

Министерству юстиции поручено обеспечить приведение нормативно-правовых актов центральных органов исполнительной власти и актов нормативного характера в соответствие с законом "О переименовании некоторых территориальных единиц Агсуинского, Астаринского, Геранбойского, Гейгельского, Хачмазского, Хызынского, Газахского, Губинского, Гусарского, Массалинского, Огузского, Саатлинского, Самухского, Шамкирского и Евлахского районов" и проинформировать Кабинет министров Азербайджана.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Президент Ильхам Алиев утвердил Образцовый устав юридических лиц публичного права
Политика 6 июля 20:58
Президент Ильхам Алиев подписал указ о создании Фонда поддержки азербайджанской диаспоры
Политика 6 июля 20:55
В Азербайджане отметят 90-летний юбилей видного ученого Азада Мирзаджанзаде
Политика 6 июля 19:58
Президент Ильхам Алиев поздравил новоизбранного главу Мексики
Политика 6 июля 19:17
Президент Ильхам Алиев утвердил изменения в госбюджет на 2018 г.
Политика 6 июля 19:07
Президент Ильхам Алиев: Азербайджанский народ имеет сильные демократические традиции
Политика 6 июля 12:49
Лента новостей
Сборная Бельгии второй раз в истории вышла в полуфинал чемпионата мира, обыграв бразильцев
Спорт 00:08
Волгоградские предприниматели обсудят в Баку продвижение регионального экспорта на зарубежные рынки
Бизнес 6 июля 23:38
ОЗХО: при химатаке в сирийском городе Дума использовался хлор
Арабские страны 6 июля 23:06
На западе Сербии из-за сильных дождей ввели режим ЧС
Европа 6 июля 22:45
В Центре Гейдара Алиева открылась выставка «Астана – жемчужина Великой степи» (ФОТО)
Общество 6 июля 22:27
В CinemaPlus стартует акция 4х4 от «Kəklikotu» (ВИДЕО)
Интересное 6 июля 22:07
Нидерланды выдворили двух иранских дипломатов
Европа 6 июля 22:00
В Канаде число погибших от жары увеличилось до 50 человек
Другие страны 6 июля 21:48
В Иране произошло землетрясение
Общество 6 июля 21:46