Стала известна дата встречи глав МИД Азербайджана и Армении

БАКУ /Trend/ - Министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров и министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян встретятся 11 июля 2018 года в Брюсселе. Об этом говорится в сообщении пресс-службы МИД Азербайджана, распространенном в понедельник.

Встреча пройдет при посредничестве сопредседателей Минской группы ОБСЕ (Игорь Попов – Российская Федерация, Стефан Висконти – Франция и Эндрю Шофер – США).

Во встрече также будет участвовать личный представитель действующего председателя ОБСЕ Анджей Каспршик.

На встрече будет обсуждён переговорный процесс по урегулированию армяно-азербайджанского конфликта.

Напомним, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.