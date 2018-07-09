Стала известна дата встречи глав МИД Азербайджана и Армении

9 июля 2018 11:21 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров и министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян встретятся 11 июля 2018 года в Брюсселе. Об этом говорится в сообщении пресс-службы МИД Азербайджана, распространенном в понедельник.

Встреча пройдет при посредничестве сопредседателей Минской группы ОБСЕ (Игорь Попов – Российская Федерация, Стефан Висконти – Франция и Эндрю Шофер – США).

Во встрече также будет участвовать личный представитель действующего председателя ОБСЕ Анджей Каспршик.

На встрече будет обсуждён переговорный процесс по урегулированию армяно-азербайджанского конфликта.

Напомним, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией

(Текст: Кямаля Сеидова)

Новость обновляется

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
МИД Азербайджана: Искусственное сохранение Арменией статус-кво создает серьезную напряженность
Нагорно-карабахский конфликт 6 июля 10:58
МИД Азербайджана назвал военной авантюрой размещение внутренних войск Армении на оккупированных территориях
Политика 4 июля 15:41
МИД Азербайджана: Убийство Арменией мирных жителей носит систематический характер и является государственной политикой
Нагорно-карабахский конфликт 4 июля 15:24
Лавров считает ожидания ухода Ирана из Сирии нереалистичными
Россия 4 июля 15:13
Более 4 тыс. азербайджанцев считаются пропавшими без вести в результате агрессии Армении - МИД
Нагорно-карабахский конфликт 3 июля 18:30
МИД Австрии хочет выслать дипломата Ирана по подозрению в планировании теракта в Париже
Европа 3 июля 13:41
Лента новостей
Азербайджан представляет иностранцам и лицам без гражданства электронные трудовые визы
Общество 12:06
АБР обнародовал сроки принятия новой стратегии по Азербайджану
Бизнес 12:03
Узбекистан предложил Афганистану создать благоприятные условия для транзита
Бизнес 12:03
Азербайджан нарастил экспорт в Швейцарию почти на треть
Бизнес 11:56
В Азербайджане улучшились результаты выпускных экзаменов учащихся IX классов - замминистра
Общество 11:50
Тереза Мэй приняла отставку министра по Brexit
Европа 11:40
В Азербайджане документы по приему на работу подало рекордное число учителей - минобразования
Общество 11:39
ПО «Азеригаз» газифицировало свыше 250 многоэтажных зданий
Энергетика 11:38
ООО «ЛУКОЙЛ Узбекистан» объявила тендер на проведение экологического мониторинга
Тендеры 11:35