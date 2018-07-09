Президент Ильхам Алиев: Азербайджан заинтересован в участии швейцарских компаний в реализуемых в стране промышленных и инфраструктурных проектах (ФОТО) (версия 2)

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник принял делегацию во главе с руководителем Федерального департамента по вопросам экономики, образования и исследований Швейцарской Конфедерации, федеральным советником Йоханном Н. Шнайдером-Амманном.

Федеральный советник Швейцарии, руководитель Федерального департамента по вопросам экономики, образования и исследований Швейцарской Конфедерации, Йоханн Н. Шнайдер-Амманн выразил удовлетворение визитом в страну, отметив, что цель их визита заключается в ознакомлении с процессами развития, идущими в Азербайджане, и определении вопросов, связанных с дальнейшим расширением бизнес-связей между странами. В то же время гость отметил, что в рамках визита делегация заинтересована в получении более подробной информации об участии Азербайджана в проекте «Один пояс, один путь». Йоханн Н. Шнайдер-Амманн сказал, что успешное сотрудничество между Швейцарией и Азербайджаном осуществляется и в рамках Всемирного банка и Международного валютного фонда.

Гость передал поздравления по случаю запуска проекта TANAP. Он выразил признательность Президенту Ильхаму Алиеву за ежегодное участие в Давосском экономическом форуме.

Отметив очень успешное развитие связей между странами в политической и экономической сферах, глава государства сказал, что существует большой потенциал для дальнейшего расширения сотрудничества.

Президент Ильхам Алиев, подчеркнув наличие хороших возможностей и для расширения бизнес-связей в различных областях, сказал, что с этой точки зрения существует хороший опыт в сферах взаимных инвестиций и реализации отдельных инфраструктурных проектов. Вспомнив встречу с Йоханном Н. Шнайдером-Амманном в Давосе, Президент Ильхам Алиев сказал, что текущий визит возглавляемой им делегации в Азербайджан внесет свой вклад в дело расширения связей, и сотрудничество будет развиваться и впредь. Президент Ильхам Алиев выразил уверенность в том, что в последующие годы будет обеспечено еще большее развитие азербайджанской экономики. В стране планируется реализовать в большом количестве промышленные и инфраструктурные проекты, и Азербайджан заинтересован в участии швейцарских компаний в этих работах.

В ходе беседы было отмечено, что участие в проводимом в Баку швейцарско-азербайджанском бизнес-форуме большого числа представителей бизнеса, как из Швейцарии, так и Азербайджана, внесет свой вклад в дело расширения экономического сотрудничества.

На встрече состоялся обмен мнениями по перспективам сотрудничества между странами в сферах торговли, инвестиций, транспорта, здравоохранения, образования и других сферах.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.