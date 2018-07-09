Президент Ильхам Алиев: Никакая внешняя сила не способна повлиять на нашу волю

БАКУ /Trend/ - Сегодня Азербайджан – это страна, которая говорит свое слово в мировом масштабе. Наша политическая воля изъявляется с самых высоких трибун. Никакая внешняя сила не способна повлиять на нашу волю. Одной из причин этого являются наша экономическая сила и экономическая независимость. Разумеется, политическая воля властей достаточно прочна. Единство народа и власти является основным условием. То есть это основной фактор, обусловивший нашу независимую жизнь. В то же время и наша экономическая независимость.

Эти слова, нашедшие отражение в 65-й книге многотомника «Ильхам Алиев. Развитие – наша цель», глава государства сказал на встрече с представителями общественности в ходе ознакомления с условиями, созданными в Районной центральной больнице в рамках поездки в Исмаиллы 22 сентября 2014 года.

Материалы, собранные в 65-й книге многотомника, ответственный за выпуск которого – руководитель Администрации Президента Азербайджана, академик Рамиз Мехтиев, охватывают период с сентября по ноябрь 2014 года.

В издании собраны материалы о рабочем визите Президента Ильхама Алиева в Астраханскую область России для участия в IV Саммите глав государств Прикаспийских стран, его выступлении на Саммите, рабочем визите в Беларусь для участия в заседании Совета глав государств СНГ, выступлении в заседании Совета, официальном визите в Таджикистан, рабочих визитах во Францию, Венгрию, интервью Национальному телевидению Венгрии, а также о переговорах главы государства во время визита Президента Исламской Республики Иран в Азербайджан, в том числе о подписанных документах, заявлениях для печати.

В книге также нашла место информация о приеме Президентом Ильхамом Алиевым совершивших визит в нашу страну высокопоставленных лиц России, Италии, Эстонии, Вьетнама, Албании, Австрии, Катара, Германии и других государств, ООН, ИСЕСКО, Европейского Союза, ПАСЕ, ОБСЕ и других международных организаций, Азиатского банка развития, Всемирного банка, генерального директора международного информационного агентства «Россия сегодня».

В 65-й книге можно ознакомиться с речами Президента Азербайджана на торжественной церемонии, посвященной 20-летию «Контракта века» и закладке фундамента Южного газового коридора, церемониях официального открытия IV Международного гуманитарного форума, I Глобального форума по молодежной политике, материалами о приеме делегаций отдельных государств, совершивших визит в нашу страну для участия в этом мероприятии.

В издании также нашли место тексты поздравлений главы государства Азербайджанской еврейской общины по случаю праздника Нового года еврейского народа – Рош-Ха-Шана, азербайджанского народа по случаю священного праздника Гурбан, посланий участникам международной конференции на тему «Железнодорожная линия Баку-Тбилиси-Карс – новые возможности в развитии коридора Шелковый путь», V конференции министров государств-членов Организации Исламского Сотрудничества на тему «Роль женщин в развитии», очередного заседания Совета железнодорожного транспорта стран-участниц Содружества Независимых Государств и других обращений.

В этой книге многотомника дана информация о поездках Президента Ильхама Алиева в Исмаиллинский, Габалинский, Абшеронский, Дашкесанский, Геранбойский районы, города Нафталан и Гянджа, встречах с представителями общественности в регионах, участии в открытии ряда средних школ, детских садов и развлекательных центров, парков, промышленных предприятий, а также инфраструктурных объектов в Баку, тексты вступительных и заключительных речей на заседании Кабинета Министров, посвященном итогам социально-экономического развития девяти месяцев 2014 года и предстоящим задачам.

В книгу включены указатели «Примечания», «Персоналии», «Географические названия».

При подготовке выпущенного «Азернешр» 64-го тома были использованы материалы Азербайджанского государственного информационного агентства (АЗЕРТАДЖ).

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