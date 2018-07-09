В ПА ОБСЕ важно создание Комитета по кибербезопасности - азербайджанский депутат

9 июля 2018 16:31 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В ходе 27-й сессии Парламентской Ассамблеи (ПА) ОБСЕ в Берлине был обсужден законопроект «Выполнение обязательств в рамках ОБСЕ: роль парламентов». Об этом в понедельник сказал Trend депутат, зампред азербайджанской делегации Таир Миркишили.

Выступая в ходе обсуждения, Миркишили отметил важность привлечения особого внимания государств к проблеме информационной войны, распространения поддельных новостей и незаконного сбора массовой информации о пользователях.

Депутат отметил, что во всех странах законодательство в данной сфере слабое, растет число злоупотреблений связанных со стремительным развитием технологий, и в этой связи Миркишили подчеркнул необходимость создания единой платформы сотрудничества в рамках ПА ОБСЕ, а также предложил создать в рамках этой структуры отдельные комитеты по кибербезопасности.

Отметим, что группа депутатов во главе с вице-спикером Милли Меджлиса (парламента), руководителем азербайджанской делегации в Парламентской ассамблее ОБСЕ Бахар Мурадовой с 6 июля принимает участие в ежегодной сессии организации в столице Германии Берлине.

В составе делегации - вице-президент ПА ОБСЕ Азай Гулиев, депутаты Ульвия Агаева, Таир Миркишили, Эльшад Гасанов и Кямран Набизаде.

Визит завершится 13 июля.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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