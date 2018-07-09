Создан оргкомитет в связи со 100-летием МИД Азербайджана (ФОТО)

9 июля 2018 17:08 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В связи с профессиональным праздником работников органов дипломатической службы Азербайджана под председательством министра иностранных дел Эльмара Мамедъярова и с участием замминистров, глав управлений и структурных подразделений МИД в понедельник прошло расширенное заседание, говорится в сообщении пресс-службы внешнеполитического ведомства.

Мамедъяров поздравил с праздником коллектив МИД, в том числе сотрудников диппредставительств.

Министр отметил, что под руководством главы государства продолжается внешнеполитический курс страны, служащий национальным интересам. Он сказал, что глава государства постоянно проявляет внимание и заботу о МИД, подчеркнул, что во время заседания, посвященного социально-экономическому развитию в первом полугодии 2018 года и предстоящим задачам, глава государства высоко оценил внешнюю политику страны.

На расширенном заседании особо была отмечена поездка коллектива МИД, в том числе молодых сотрудниц, на линию соприкосновения войск 8 июля, празднование профессионального праздника с солдатами и офицерами, которые служат на передовой, посещение одного из самых близких к линии соприкосновения населенных пунктов - села Гапанлы Тертерского района, ознакомление с новым поселком для вынужденных переселенцев Шыхарх и с памятником Марага-150, созданным в связи с 200-летием переселения армян в Карабах, а затем разрушенным самими армянами.

На заседании обсуждалась ситуация в регионе, приоритетные задачи, стоящие на повестке дня, подготовка плана мероприятий в связи со 100-летием создания МИД, которое будет отмечаться в 2019 году, вопросы председательства Азербайджана в Движении неприсоединения в 2019-2022 годах, проведение саммита Движения в 2019 году в Азербайджане.

Под руководством Мамедъярова был создан оргкомитет по подготовке и проведению мероприятий, посвященных 100-летию создания МИД.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ирина Парфёнова)

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