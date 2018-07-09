В Азербайджане будет отмечаться 90-летие ТЮЗа

9 июля 2018 18:13 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник подписал распоряжение о 90-летии Театра юного зрителя.

В ноябре 2018 года исполняется 90 лет со дня создания Азербайджанского государственного театра юного зрителя.

Согласно распоряжению, министерству культуры поручено подготовить и осуществить план мероприятий, посвященный 90-летнему юбилею Азербайджанского государственного театра юного зрителя. Кабинету министров поручено решить вопросы, вытекающие из распоряжения.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Президент Ильхам Алиев наградил медалями ряд сотрудников органов дипломатической службы
Политика 18:46
Президент Ильхам Алиев: Азербайджан заинтересован в участии швейцарских компаний в реализуемых в стране промышленных и инфраструктурных проектах (ФОТО)
Политика 11:00
Под председательством Президента Ильхама Алиева состоялось заседание Кабмина, посвященное итогам развития в I половине 2018 года и предстоящим задачам
Политика 8 июля 11:54
Президент Ильхам Алиев подписал указ по усовершенствованию деятельности в сфере организации дорожного движения в Баку
Политика 7 июля 00:50
Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о применении закона о смене названий некоторых территориальных единиц
Политика 6 июля 23:45
Президент Ильхам Алиев утвердил Образцовый устав юридических лиц публичного права
Политика 6 июля 20:58
Лента новостей
Азербайджан представит свои приоритеты в период председательства в ОЧЭС в Стамбуле - замминистра
Бизнес 18:53
Президент Ильхам Алиев наградил медалями ряд сотрудников органов дипломатической службы
Политика 18:46
Крупнейшая российская авиакомпании будет летать в Ташкент
Туризм 18:36
Глава МИД Британии Борис Джонсон подал в отставку
Европа 18:35
Аранский район Азербайджана остается лидером по объему кредитования среди регионов
Бизнес 18:34
Узбекистан перейдёт на франчайзинговую модель предоставления интернет-услуг
ИКТ 18:04
В Баку пройдет Всемирная конференция Международного общества музыкального образования
Культура 18:03
Йоханн Шнайдер-Амманн: В Азербайджане я чувствую себя как дома (ФОТО)
Бизнес 17:59
Генпрокуратура Азербайджана возбудила уголовное дело против ряда СМИ в связи с призывами к терроризму в соцсетях
Общество 17:58