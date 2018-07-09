Президент Ильхам Алиев наградил медалями ряд сотрудников органов дипломатической службы

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник подписал распоряжение о награждении сотрудников органов дипломатической службы за плодотворную деятельность.

Согласно распоряжению, медалью «За отличие на государственной службе» награждены Джанахмедов Анар Ахад оглу, Габибли Гюльтякин Фазиль гызы, Керимов Эмин Зульфугар оглу; медалью «За отличие на дипломатической службе» - Абдуллаева Лейла Яшар гызы, Гаджиев Хикмят Фархад оглу, Сулейманов Нусрят Сулейман оглу, Шахгусейнов Эльнур Султан оглу.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.