Президент Ильхам Алиев: Письма Президента США показывают уважение американского правительства к Азербайджану

9 июля 2018 23:47 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Письма Президента США показывают уважение американского правительства к Азербайджану.

Об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в воскресенье во вступительной речи на заседании Кабинета министров, посвящённом итогам социально-экономического развития в первой половине 2018 года и предстоящим задачам.

«Что касается внешней политики, могу сказать, что за шесть месяцев этого года в этой области была проделана большая работа, Азербайджан смог укрепить свои международные отношения. С соседними странами у нас имеются традиционно дружеские отношения и отношения стратегического партнерства. За шесть месяцев у меня было несколько встреч с главами государств и правительств соседних стран. Во второй половине года также предусмотрены встречи. Как вы знаете, Азербайджан является страной, заслуживающей самого большого уважения и имиджа в мусульманском мире. Прошлый год, объявленный «Годом Исламской солидарности», еще больше укрепил эти связи. Как вы знаете, в этом году Нахчыван является столицей исламской культуры. Укреплены традиционные дружеские и братские отношения с мусульманскими странами»,- сказал глава государства.

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