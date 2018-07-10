Президент Азербайджана: В результате нашей политики Армения лишилась всех доходоприносящих проектов

10 июля 2018 00:36 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В результате политики, проводимой Азербайджаном, Армения лишилась всех проектов, которые могли бы принести ей доход.

Об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в воскресенье во вступительной речи на заседании Кабинета министров, посвящённому итогам социально-экономического развития в первой половине 2018 года и предстоящим задачам.

«Справедливость восторжествовала, и вор, возглавлявший преступный режим, который 20 лет руководил Арменией, полностью опозорившись был изгнан с политической арены. Могу сказать, что в крахе этого режима была и наша роль, и я не хочу ее преувеличивать. Но и то правда, что в результате проводимой нами политики Армения лишилась всех проектов, которые могли бы принести ей доход. Мы успешно проводили нашу изоляционную политику против них, и я неоднократно заявлял об этом азербайджанской общественности и нашим зарубежным партнерам. Пока наши земли под оккупацией, мы будем продолжать нашу изоляционную политику в отношении Армении. В результате этой политики Армения потерпела экономический крах»,- сказал глава государства.

Как отметил Президент Азербайджана, экономические перспективы Армении, можно сказать, отсутствуют.

«Вряд ли найдется желающий инвестировать в эту страну. Демографическое положение этой страны плачевное. Я неоднократно говорил, что 50-60 тысяч человек ежегодно мигрируют из Армении. Теперь новое правительство подтверждает это. То есть наша изоляционная политика сыграла свою роль, и мы изолировали Армению от всех региональных проектов»,- сказал Президент Ильхам Алиев.

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