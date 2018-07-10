Президент Ильхам Алиев: Азербайджанская армия продемонстрировала на параде всему миру на что она способна

БАКУ /Trend/ - Азербайджанская армия продемонстрировала на параде всему миру на что она способна.

Об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в воскресенье во вступительной речи на заседании Кабинета министров, посвящённом итогам социально-экономического развития в первой половине 2018 года и предстоящим задачам.

«Конечно, наглядным подтверждением нашего военного потенциала является проведенный в прошлом месяце военный парад. Азербайджанская армия продемонстрировала на параде всему миру на что она способна. Наша армия входит в число ведущих армий с точки зрения материально-технического оснащения, оснащения оружием, боеприпасами, техникой, и военный парад показал это», - сказал глава государства.

По словам Президента Азербайджана, одновременно на высоком уровне находится боеспособность нашей армии, и недавняя история показала это.

"Апрельские бои 2016 года и одержанная нами большая победа, нахчыванская операция в мае 2018 года и освобождение от оккупантов тысяч гектаров земли – все это свидетельствует о боеспособности Азербайджанской армии. Противоположная сторона знает это, их обращение в настоящее время в международные организации, по сути, является признанием поражения. Если у тебя сильная армия, то почему просишь помощи у международных организаций? Почему жалуешься в международные организации на Азербайджан? Ты оккупировал эти земли при поддержке иностранных государств. В то время в Азербайджане господствовала антинациональная, продажная власть, власть дезертиров. Отбросы тех самых дезертиров сегодня именуют себя оппозицией. В то время они бежали и скрылись, оставив страну в плачевном состоянии, продали наши земли. Тандем НФА-Мусават является самым большим предателем. Возможно, в многовековой истории Азербайджана не было таких предателей, изменников, как они. Именно по этой причине Армения в то время при прямом участии и поддержке иностранных государств захватила наши земли. А сегодня жалуется на нас, обращается в международные организации, мол, помогите нам, иначе Азербайджан задушит нас. Покинь наши земли, тогда сможешь жить спокойно. Иначе страны, люди, живущие в страхе, находятся в постоянном стрессе. Это негативно отражается и на их психологическом состоянии. Мы видим это сейчас, могут быть еще большие последствия", - подчеркнул Президент Ильхам Алиев.

По словам главы государства, Азербайджан же уверенно идет вперед в строительстве армии. "На военном параде мы продемонстрировали часть нашего потенциала – как в плане количества, так и видов вооружения. Наши крупные финансовые ресурсы позволяют приобрести любую военную технику и привести ее в состояние готовности. Изменения, корректировки, внесенные в этом году в наш бюджет, одновременно, направлены на увеличение расходов на армию, и наши военные расходы будут на очень высоком уровне и в следующем году", - добавил Президент Азербайджана.

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