Президент Ильхам Алиев: До конца года планируется выпустить на линию скорый поезд Баку-Гянджа

10 июля 2018 03:35 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - До конца года планируется выпустить на линию скорый поезд Баку-Гянджа.

Об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в воскресенье в заключительной речи на заседании Кабинета министров, посвящённом итогам социально-экономического развития в первой половине 2018 года и предстоящим задачам.

Как отметил глава государства, среди проделанной работы большое значение имеют железнодорожные проекты.

«Сдав в эксплуатацию в прошлом году железную дорогу Баку-Тбилиси-Карс, мы, можно сказать, запустили коридор Восток-Запад. Начало функционирования Алятского порта, можно сказать, стало последним звеном в этой цепочке. В настоящее время мы работаем над другими проектами. Реализуется проект модернизации железной дороги Баку-Ялама. Со следующего года мы должны приступить к модернизации дороги Баку-Астара. Таким образом, мы еще более ускорим реализацию транспортного коридора Север-Юг. Правда, сейчас железная дорога есть, грузы перевозятся, но скорость мала. В этом направлении будет проделана работа для увеличения скорости», - подчеркнул Президент Азербайджана.

Президент Ильхам Алиев сказал, что реализуется проект строительства железной дороги Баку-Габала.

«Это станет большой поддержкой развитию туризма. В этом случае, считаю, граждане предпочтут ехать из Баку в Гянджу удобными, комфортабельными поездами. Приобретаются также пассажирские поезда самых передовых фирм. Успешно реализуется проект строительства пригородной железной дороги»,- сказал глава государства.

Как отметил Президент Азербайджана , если учесть, что в дальнейшем объем грузоперевозок через территорию Азербайджана возрастет, то в Азербайджане должно найти решение производство вагонов и контейнеров.

«Я обращаюсь к предпринимателям, чтобы они обратили внимание на эту сферу, потому что она будет очень прибыльной. Ее основным рынком будет Азербайджан. Потому что контейнерные перевозки возрастут в разы. А у нас не хватает контейнеров. Для того чтобы ввозить грузы по собственной инициативе, мы должны обладать контейнерным парком. Поэтому производство контейнеров является очень важным вопросом как для предпринимателей, так и для государства. Думаю, предприниматели обратят серьезное внимание на это», - сказал Президент Ильхам Алиев.

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