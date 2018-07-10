Президент Ильхам Алиев: В энергосистеме Азербайджана осуществляются структурные реформы

БАКУ /Trend/ - В настоящее время в энергетической системе Азербайджана осуществляются структурные реформы.

Об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в воскресенье в заключительной речи на заседании Кабинета министров, посвящённом итогам социально-экономического развития в первой половине 2018 года и предстоящим задачам.

Глава государства отметил, что в последние годы этой сфере уделялось огромное внимание. За последние 15 лет были созданы новые генерационные мощности в 2500 мегаватт.

"Без этих генерационных мощностей мы не смогли бы быстро справиться с аварией, произошедшей несколько дней назад. Это заняло бы больше времени. В 2003 году наше энергетическое хозяйство, можно сказать, полностью устарело. Однако шаги по созданию новых электростанций и ремонту действующих станций позволили нам устранить нехватку энергии. Потому что в то время мы закупали электроэнергию из-за рубежа. Были вложены крупные инвестиции, построены многочисленные современные станции. На действующих станциях, в том числе Мингячевирской тепловой электростанции, были проведены некоторые ремонтные работы", - сказал Президент Ильхам Алиев.

Однако, как отметил глава государства, несмотря на это, произошедшая авария, конечно, показывает, что в нашем энергетическом хозяйстве имеются очень большие проблемы, просчеты.

"Еще раз хочу сказать, из-за одной аварии не может дать сбой вся энергетическая система. Авария может произойти, она может быть вызвана различными причинами. Аварии происходят даже в самых развитых странах, городах, они приводят к тяжелым последствиям, жертвам. Мы знаем об этом из недавней истории. Во время таких происшествий гибнут десятки людей. Но одна локальная авария не должна приводить к сбою общей системы. Никакого объяснения этому быть не может. И я не принимаю никакого объяснения. Работающая сегодня комиссия в ближайшем будущем даст свое заключение. В то же время в Мингячевир командирована группа экспертов. Они тоже скажут свое слово. Конечно, нам в точности необходимо знать о причинах аварии. Почему эта авария привела нашу энергетическую систему в такое состояние?! Мы получим ответ на этот вопрос. Но по предварительным данным, причина заключается в том, - конечно, я не хочу опережать заключение комиссии, именно поэтому не хочу высказывать свое мнение по этому вопросу, - что даже станции, сданные в эксплуатацию в последние годы, работают не на полную мощность. Необходимо расследовать причину этого. Вполне вероятно, что в период их эксплуатации были допущены ошибки. Мы должны быть справедливыми во всех делах. При наказании или поощрении кого-то нужны справедливость, точная информация, анализ. Конечно, эта авария является очень серьезным сигналом. В настоящее время в нашей энергетической системе идет работа, связанная со структурными реформами. Такое указание дано. Находит решение вопрос инспектирования всего энергетического хозяйства. Данный вопрос будет обсужден в комиссии, мне будут представлены предложения. Мы должны управлять энергетической системой Азербайджана на самых современных основах. У нас достаточно энергетических генерационных мощностей. Построены и будут строиться подстанции. Уже дано указание, в этом и в следующем году будет обеспечено строительство новых подстанций как в Баку, так и в регионах", - подчеркнул Президент Ильхам Алиев.

Глава государства сообщил, что выделяются дополнительные средства для модернизации энергетических хозяйств, построенных в советское время. "Мы выделяем средства, но главное, чтобы эти средства рационально использовались и была выстроена такая система, которая обеспечила бы энергоустойчивость", - добавил Президент Азербайджана.

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