Группа миротворцев из Азербайджана отправлена в Афганистан (ФОТО)

10 июля 2018 14:17 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В соответствии с планом в ротационном порядке группа миротворцев Азербайджанской армии отправлена в Афганистан для продолжения службы в составе миссии "Решительная поддержка", говорится в сообщении пресс-службы минобороны, распространенном во вторник.

Миротворческая миссия азербайджанской армии в Афганистане началась с 20 ноября 2002 года.
В настоящее время в рамках данной миссии в Афганистане принимают участие 120 военнослужащих Вооруженных Сил Азербайджана, включая двух военных врачей и шести штабных офицеров.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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