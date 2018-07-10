Группа миротворцев из Азербайджана отправлена в Афганистан (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В соответствии с планом в ротационном порядке группа миротворцев Азербайджанской армии отправлена в Афганистан для продолжения службы в составе миссии "Решительная поддержка", говорится в сообщении пресс-службы минобороны, распространенном во вторник.

Миротворческая миссия азербайджанской армии в Афганистане началась с 20 ноября 2002 года.

В настоящее время в рамках данной миссии в Афганистане принимают участие 120 военнослужащих Вооруженных Сил Азербайджана, включая двух военных врачей и шести штабных офицеров.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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