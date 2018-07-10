СГБ: Число граждан Азербайджана, уехавших в конфликтную зону в Сирию, превысило 1000 человек

БАКУ /Trend/ - Число граждан Азербайджана, уехавших в конфликтную зону в Сирию, превысило 1000 человек. Об этом во вторник сказал начальник отдела Службы государственной безопасности (СГБ) Азербайджана Суад Махмудов на конференции, проведенной на тему «Организация совместной деятельности в борьбе с религиозным радикализмом и ее значение».

Начальник отдела подчеркнул, что если число граждан Азербайджана, примкнувших к террористическим группам на Северном Кавказе, измерялось десятками, а число азербайджанских граждан выехавших в Афганистан и Пакистан составило около 300, то количество уехавших в Сирию превысило 1000 человек.

«Почему это произошло? Естественно, благодаря рекламе. На эти процессы оказал влияние механизм искусственной пропаганды, проводимой в СМИ, сайтах и соцсетях, контролируемых экстремистами. Почему оказались те, кто примкнул к событиям в Сирии? Потому что пропаганде этих событий придавалось большое значение, на нее было выделено больше средств. Естественно, что СГБ серьезно контролирует эти процессы, и предпринимает меры для их пресечения. Благодаря этому в Азербайджане пресекается религиозный радикализм».

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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