Президент Турции прибыл с официальным визитом в Азербайджан (ФОТО)

10 июля 2018 12:56 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во вторник прибыл с официальным визитом в Азербайджан.

В Международном аэропорту Гейдар Алиев, где развевались государственные флаги двух стран, в честь высокого гостя был выстроен почетный караул.

В аэропорту Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана встречали первый заместитель премьер-министра Ягуб Эйюбов, заместитель министра иностранных дел Халаф Халафов и другие официальные лица.

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