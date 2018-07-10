Президент Турции посетил Аллею почетного захоронения и Аллею шехидов (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, находящийся с официальным визитом в Азербайджане, во вторник, посетив Аллею почетного захоронения, почтил память общенационального лидера азербайджанского народа, архитектора и созидателя современного, независимого Азербайджанского государства Гейдара Алиева, возложил венок к его могиле.

Была почтена память видного ученого-офтальмолога, академика Зарифы Алиевой. Возложены цветы на ее могилу.

Высокий гость возложил цветы и на могилы выдающегося государственного деятеля Азиза Алиева и известного врача, ученого Тамерлана Алиева.

Затем президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган посетил Аллею шехидов.

В честь высокого гостя здесь был выстроен почетный караул.

Президент Реджеп Тайип Эрдоган посетил могилы героических сынов Родины, отдавших свои жизни в борьбе за независимость и территориальную целостность Азербайджана.

Высокий гость возложил венок к "Вечному огню".

В исполнении образцового оркестра министерства обороны прозвучали государственные гимны Турции и Азербайджана.

Высокий гость, обозревший панораму столицы Азербайджана с самой высокой точки Баку, был проинформирован об истории Аллеи шехидов и проводимых в столице работах по благоустройству и созиданию.

Затем президент Турции посетил памятник в Аллее шехидов, воздвигнутый в память о турецких солдатах, возложил венок к его подножию и цветы на могилы.

Высокий гость оставил запись в Памятной книге.

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