Состоялась встреча один на один президентов Азербайджана и Турции

БАКУ /Trend/ - После церемонии официальной встречи во вторник состоялась встреча один на один Президента Азербайджана Ильхама Алиева с Президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

На встрече было отмечено успешное развитие братских и дружественных отношений между Азербайджаном и Турцией во всех сферах, выражена уверенность в дальнейшем укрепление связей и впредь.

В ходе беседы состоялся обмен мнениями по двусторонним отношениям и вопросам, представляющим взаимный интерес.

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