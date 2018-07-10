Состоялась встреча один на один президентов Азербайджана и Турции

БАКУ /Trend/ - После церемонии официальной встречи во вторник состоялась встреча один на один Президента Азербайджана Ильхама Алиева с Президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.
На встрече было отмечено успешное развитие братских и дружественных отношений между Азербайджаном и Турцией во всех сферах, выражена уверенность в дальнейшем укрепление связей и впредь.
В ходе беседы состоялся обмен мнениями по двусторонним отношениям и вопросам, представляющим взаимный интерес.
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