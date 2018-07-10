В ВС Азербайджана запрещается создание и деятельность партий и НПО

10 июля 2018 18:00 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о применении закона от 12 июня 2018 года «О внесении изменения в закон Азербайджана «О политических партиях».

Согласно изменению, в четвертую статью закона добавляется шестая часть следующего содержания: «В Вооруженных силах Азербайджана запрещается создание и деятельность политических партий».

Президент Ильхам Алиев также подписал распоряжение о применении закона от 12 июня 2018 года «О внесении изменения в закон «О неправительственных организациях (общественных объединениях и фондах)».

Согласно изменению, в статью 2.3 закона добавляется третье предложение следующего содержания: «В Вооруженных силах Азербайджана запрещается создание и деятельность неправительственных организаций».

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