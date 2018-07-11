Президент Ильхам Алиев поздравил монгольского коллегу

11 июля 2018 13:26 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил Президента Монголии Халтмаагийна Баттулгу.

"От своего имени и от имени народа Азербайджана сердечно поздравляю Вас и в Вашем лице весь Ваш народ с национальным праздником Монголии.

Убежден, что развитие отношений дружбы и сотрудничества между Азербайджаном и Монголией и впредь будет служить интересам наших народов.

В этот знаменательный день желаю Вам крепкого здоровья, успехов в делах, а дружественному народу Монголии – постоянного благополучия и прогресса", - говорится в поздравлении главы государства.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Президент Ильхам Алиев встретился в Брюсселе с главой Совета ЕС (ФОТО)
Политика 13:44
Президент Ильхам Алиев прибыл в Брюссель
Политика 10 июля 23:41
Президент Ильхам Алиев: Совместными усилиями Турции и Азербайджана в регионе воцарится мир
Политика 10 июля 19:58
Президент Ильхам Алиев: Самую большую поддержку Азербайджан в вопросе урегулирования нагорно-карабахского конфликта получает от Турции
Нагорно-карабахский конфликт 10 июля 19:43
Президент Ильхам Алиев: Азербайджан инвестировал в экономику Турции 13,9 млрд долларов
Политика 10 июля 19:26
Президент Ильхам Алиев присвоил почетные звания двум судьям Конституционного суда
Политика 10 июля 18:48
Лента новостей
В Шамкире горит лесополоса
Происшествия 15:25
Стали известны подробности приостановления лицензии крупной страховой компании Узбекистана
Бизнес 15:11
Певица Нюша после выступления в Баку уйдет со сцены (ФОТО)
Звёздный мир 15:05
В Баку переносятся автобусные остановки (ФОТО)
Общество 15:04
Нетаньяху назвал предстоящую встречу с Путиным очень важной для безопасности Израиля
Израиль 15:03
Рост цен на автогаз в Украине не затронул заправочные станции SOCAR
Энергетика 15:02
В Узбекистане предложено создать агентство по защите прав потребителей
Бизнес 14:57
ЕС и Азербайджан определили приоритеты партнерства
Политика 14:15
Солнце и море: Юлия Ковальчук отдохнет в Баку (ВИДЕО)
Звёздный мир 14:12