Президент Ильхам Алиев поздравил монгольского коллегу

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил Президента Монголии Халтмаагийна Баттулгу.

"От своего имени и от имени народа Азербайджана сердечно поздравляю Вас и в Вашем лице весь Ваш народ с национальным праздником Монголии.

Убежден, что развитие отношений дружбы и сотрудничества между Азербайджаном и Монголией и впредь будет служить интересам наших народов.

В этот знаменательный день желаю Вам крепкого здоровья, успехов в делах, а дружественному народу Монголии – постоянного благополучия и прогресса", - говорится в поздравлении главы государства.

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