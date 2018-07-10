Завершился официальный визит Президента Турции в Азербайджан (ФОТО)

10 июля 2018 18:00 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Во вторник завершился официальный визит Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Азербайджан.

В Международном аэропорту Гейдар Алиев, где развевались государственные флаги двух стран, в честь высокого гостя был выстроен почетный караул.

В аэропорту Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана провожали первый заместитель премьер-министра Ягуб Эйюбов, заместитель министра иностранных дел Халаф Халафов и другие официальные лица.

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