Президент Ильхам Алиев: При совместных усилиях Турции и Азербайджана в регионе воцарится мир

БАКУ /Trend/ - Турецко-азербайджанское единство, дружба приносят большую пользу для региональной стабильности.

Об этом, в частности, Президент Азербайджана Ильхам Алиев сказал, выступая во вторник совместно с Президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом с заявлением для прессы.

"Уверен, что при совместных усилиях Турции и Азербайджана в регионе воцарится мир", - сказал глава государства.

По словам Президента Азербайджана, военный потенциал Турции очень сильный. "В мировом масштабе турецкая армия в числе самых сильных армий. Наше сотрудничество в военной сфере продолжается очень успешно", - сказал глава государства.

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