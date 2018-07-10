Президент Ильхам Алиев: При совместных усилиях Турции и Азербайджана в регионе воцарится мир

10 июля 2018 19:58 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Турецко-азербайджанское единство, дружба приносят большую пользу для региональной стабильности.

Об этом, в частности, Президент Азербайджана Ильхам Алиев сказал, выступая во вторник совместно с Президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом с заявлением для прессы.

"Уверен, что при совместных усилиях Турции и Азербайджана в регионе воцарится мир", - сказал глава государства.

По словам Президента Азербайджана, военный потенциал Турции очень сильный. "В мировом масштабе турецкая армия в числе самых сильных армий. Наше сотрудничество в военной сфере продолжается очень успешно", - сказал глава государства.

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