Азербайджанская пресса должна профессионально относиться к гянджинским событиям - Афлатун Амашев

11 июля 2018 15:46 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Пуля, выпущенная в главу Исполнительной власти Гянджи Эльмара Велиева, убийство вчера двух сотрудников полиции – пули, выпущенные по независимости Азербайджана.

Об этом среду сказал Trend депутат Милли Меджлиса (парламента), председатель Совета печати (СП) Афлатун Амашев.

По его словам, события, произошедшие Гяндже, должны быть однозначно осуждены, и преступление должно быть раскрыто как можно быстрее.

«Виновные в гянджинских событиях должны понести наказание с правовой точки зрения. В отношении каждого, кто выступает против государства, должны приниматься меры в правовой плоскости. Иначе предателей станет больше, и внешние силы, которые не могут смириться с независимостью Азербайджана, попытаются воспользоваться этим», - сказал Амашев.

Амашев отметил, что те, кто накаляет эти события, солидаризируются с лицами, выпустившими пулю по независимости Азербайджана.

Депутат считает, что эти лица должны быть установлены и подвергнуты общественному осуждению.

«Азербайджанское общество должно знать, кто против его независимости, кто не поддерживает его успехи. Не теряя времени и очень быстро эти события должны получить правовую оценку. Правовая оценка должна быть дана тем, кто участвовал в этих событиях, кто солидарен с совершившими их лицами», - сказал Амашев.

Отметив, что азербайджанская журналистика достаточно патриотичная, Амашев сказал, что азербайджанская пресса должна достаточно профессионально отнестись к этим событиям. Освещая их, азербайджанская журналистика обязательно должна ставить превыше всего принципы азербайджанской государственности.

Напомним, что накануне приблизительно в восемь часов вечера группа из 150-200 лиц радикальной религиозной направленности попытались нарушить порядок, собравшись на площади перед зданием Исполнительной власти города Гянджа.

В совместном сообщении Генпрокуратуры Азербайджана, МВД и Службы государственной безопасности, распространенном ранее, говорилось, что нарушители порядка, игнорируя предупреждения сотрудников полиции, оказали сопротивление стражам порядка с применением тупых и колюще-режущих предметов.

При исполнении обязанностей, в результате нанесенных радикалами острыми предметами ударов скончались двое офицеров полиции – заместитель начальника Главного управления полиции Гянджи полковник Ильгар Балакишиев, а также заместитель начальника Управления полиции Низаминского района полковник-лейтенант Самед Аббасов.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ирина Парфёнова)

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