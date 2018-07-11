Али Гасанов: Уязвимая ситуация в Гяндже требует сплочения общества и государства (версия 4)

БАКУ /Trend/ - Сложившаяся в Гяндже уязвимая ситуация требует тесной сплоченности общества вокруг государства.

Об этом в среду на своей странице в Facebook написал помощник Президента Азербайджана по общественно-политическим вопросам Али Гасанов.

«Отвечая на вопрос сотрудника ВВС по поводу покушения, совершенного вечером 3 июля на главу Исполнительной власти Гянджи Эльмара Велиева, я, исходя из предварительной информации, сказал, что это криминальное событие, совершенное против главы Исполнительной власти, что совершено вооруженное нападение, ранен сам глава и его телохранитель, совершивший преступление задержан, правоохранительные органы осуществляют необходимые меры», - отметил Али Гасанов.

По словам помощника Президента Азербайджана, было бы не верным давать более подробные комментарии по таким тяжким преступлениям без заключения соответствующих органов. Мое заявление в качестве государственного чиновника, естественно, было связано с желанием проинформировать общество о том, что государство взяло под контроль произошедшее.

В совместном сообщении, распространенном 6 июля Генеральной прокуратурой, МВД и Службой государственной безопасности, было отмечено, что данное преступление носит террористический характер, что совершивший преступление Юнис Сафаров иностранный гражданин, что он участвовал в боевых операциях, не санкционированных Азербайджанским государством.

Из материалов, которые были опубликованы в местных и зарубежных медиа, и из неоднократно распространенных видеообращений супруги нападавшего стало известно, что это его деяние совершено не по личным мотивам, не с целью отмщения или как некоторые утверждали, в знак протеста против «социального насилия», а именно ради «идей», за которые он воевал в Сирии - для восстановления шариатского государства.

Являясь выходцем из материально обеспеченной семьи, иностранный гражданин Юнис Сафаров, естественно и не думал о «революции левых» в защиту социальной справедливости в каком-то регионе Азербайджана. Как видно из его обращений, он долгие годы готовился к этому, ожидая подходящего момента и команды для исполнения своего намерения. Видимо, напряженность, возникшая в связи с аварией, произошедшей в Мингячевире, сочли за благоприятный момент для этого.

«Как отмечалось в азербайджанских СМИ, еще в начале 2017 года в зарубежных медиа и страницах на Facebook, приближенных к названным кругам, обсуждались попытки создания исламофобского и антишиитского имиджа главе ИВ Гянджи. С начала же текущего года в определенных рэкет-изданиях наблюдался резкий рост числа материалов, публикуемых о грубом обращении Эльмара Велиева. Видимо, в силу того, что население страны не столь чувствительно к религиозным темам, необходимо было сформировать в его отношении имидж «виновника социального гнета населения», - отметил помощник Президента Азербайджана.

Сразу же после произошедшего события радикально-религиозные страницы и сайты, СМИ, связанные с сепаратистами, обвиненными в измене Родины, поспешили объявить Юниса Сафарова «героем», «мстителем из Гянджабасара». И в этот раз им на помощь пришла оппозиция ширпотреба находящаяся в Европе, в том числе посредством руководимых ими интернет-каналов такие антинациональные элементы как Лейла Юнусова. Окружение Исмаила Шабанова, завоевавшего себе имя «талышского сепаратиста» в России, Аликрама Гумбатова, проживающего под этим же статусом в Голландии, создали комитет защиты преступника и обратились к официальным лицам иностранного государства. Предатель, который в армянском военном мундире унижал с экранов Азербайджан, азербайджанского солдата во время апрельских боев 2016 года, даже посвятил ему стихотворение. Неслучайно, что и некоторые зарубежные религиозные сайты, в последнее время занимающиеся систематической идеологической провокацией против Азербайджанского государства и его независимой политики, проявляют особое рвение в эти дни. Канал Youtub сайта Ru-clip.ru, принадлежность которого неизвестна, распространил пять призывающих к мятежу клипов, подготовленных компанией, представляемой как "Səda HD".

Таким образом, мы столкнулись лицом к лицу с синхронизированным фактом идеологической провокации со стороны сепаратистов, радикальных религиозных экстремистов, а также работающей только за деньги и бытовой комфорт «оппозиции ширпотреба», направленным против азербайджанской государственности. Эти подлые намерения антиазербайджанских сил за рубежом вполне понятны, но совершенно невозможно понять предательское рвение тех, кто поддерживал их изнутри, пытался оправдать жестокое преступление против сотрудников полиции, а также сбежавших за границу и ставших заложниками армянского финансирования.

Такая уязвимая ситуация требует более тесного единства общества, всех наших граждан вокруг национальной государственности. В частности, люди, которые могут повлиять на общественное мнение - депутаты, представители интеллигенции, известные представители общественности, политические активисты, представители медиа и НПО должны вести себя внимательнее, и не должны смешивать свои личные отношения, проявляемые к власти ее отдельным представителям, с интересами государства и Родины.

Когда в России ХХ века женщина по имени Вера Засулич совершила первый теракт, часть русской интеллигенции попыталась представить ее героем, и частично добились этого. События, которые начались с мифологизации этого террористического акта, в последующем развились до трех революций, гибели миллионов людей в гражданской войне.

Говоря об идеологической провокации, уместно было бы вспомнить еще один момент. Первый теракт, совершенный иностранным гражданином азербайджанского происхождения в недалекой истории, стало событие в Азербайджанской государственной нефтяной академии. Однако, в тот раз террор не достиг своей цели, совершившее его лицо и стоящие за ним силы были однозначно осуждены и прокляты обществом. В этот раз террористический акт также совершен иностранным гражданином азербайджанского происхождения.

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