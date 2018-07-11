Али Ахмедов: Мишень пытающихся нарушить стабильность - весь азербайджанский народ (Эксклюзив)

11 июля 2018 16:28 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Мишенью тех, кто пытается нарушить стабильность в Гяндже, прибегая к произошедшим в городе известным событиям, является весь азербайджанский народ.

Об этом среду сказал в эксклюзивном интервью Trend вице-премьер, зампред – исполнительный секретарь правящей партии «Ени Азербайджан» (ПЕА) Али Ахмедов.

По его словам, стабильность и спокойствие в Азербайджане - основа всего.

«Каждый из нас гордится этим. Самое главное - люди могут жить спокойно. Однако очевидно, что пытаются поднять головы те, кто не воспринимает спокойную жизнь народа», - сказал Ахмедов

По его словам, гянджинцы - мудрые люди, они не позволят, чтобы кто-то нарушил спокойствие города.

«Потому что хорошо знают, что те, кто сегодня пытается нарушить стабильность и делает призывы, представляясь "патриотами" и «религиозными мучениками», управляются совершенно из другого центра и служат иным целям. А пролитая кровь - кровь народа. Погибшие офицеры полиции – сыны народа. Они были чьими-то сыновьями, отцами, братьями, мужьями. Верю, что сами гянджинцы продемонстрируют мудрость, дадут достойный ответ тем, кто сеет смуту, нарушает закон, мешает спокойно жить. Давайте оглянемся вокруг, вспомним происходящее в мире, трагедии, пролитые слезы. Давайте ценить стабильность, установившуюся в стране, пресекать тех, кто подрывает ее, потому что потом будет поздно», - отметил Али Ахмедов.

Зампред ПЕА добавил, что стабильность и спокойствие в Азербайджане имеют прочные основы.

«Никто не посмеет их нарушить. Кроме несколько сеющих смуту, все уважают закон, стоят на страже стабильности, сплотились вокруг Азербайджанского государства», - отметил вице-примьер.

Напомним, что накануне приблизительно в восемь часов вечера группа из 150-200 лиц радикальной религиозной направленности попытались нарушить порядок, собравшись на площади перед зданием Исполнительной власти города Гянджа.

Как говорилось в совместном сообщении Генпрокуратуры, МВД и Службы государственной безопасности, нарушители порядка, игнорируя предупреждения сотрудников полиции, оказали сопротивление стражам порядка с применением тупых и колюще-режущих предметов.

При исполнении обязанностей, в результате нанесенных радикалистами острыми предметами ударов скончались два офицера полиции – заместитель начальника Главного управления полиции Гянджи полковник Ильгар Балакишиев, а также заместитель начальника Управления полиции Низаминского района полковник-лейтенант Самед Аббасов.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ирина Парфёнова)

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