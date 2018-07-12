МИД: В заключительном коммюнике Брюссельского саммита НАТО вновь поддержана территориальная целостность Азербайджана

БАКУ /Trend/ - В заключительном коммюнике Брюссельского саммита НАТО вновь поддерживается территориальная целостность Азербайджана.

Об этом говорится в заявлении МИД Азербайджана, распространенном в четверг.

Отмечается, что Президент Азербайджана Ильхам Алиев 10-12 июля находился с рабочим визитом в столице Бельгии Брюсселе.

В ходе визита Президент Ильхам Алиев в рамках саммита НАТО принял участие в заседании Североатлантического совета по миссии «Решительная поддержка» с участием потенциальных оперативных партнеров и глав государств и правительств стран-партнеров, вносящих вклад в операцию НАТО в Афганистане.

В заявлении говорится, что в заключительном коммюнике, принятом саммитом, страны-члены НАТО вновь поддержали территориальную целостность, независимость и суверенитет Азербайджана, а также решение армяно-азербайджанского конфликта на основании этих принципов.

«Начиная с 2006 года страны-члены НАТО в заключительных заявлениях, принятых саммитами, всегда поддерживают территориальную целостность, независимость и суверенитет Азербайджана", - говорится в заявлении МИД.

Азербайджан приветствует, что ЕС и страны-члены НАТО в документе "Приоритеты партнерства ЕС и Азербайджана" и коммюнике Брюссельского саммита НАТО вновь выражают уважение и поддержку территориальной целостности, суверенитета и неприкосновенности границ Азербайджана.

«Уважение и поддержка суверенитета, территориальной целостности и неприкосновенности границ государств согласно нормам и принципам международного права и на основании Хельсинкского Заключительного акта составляют основу международных отношений, являются важным фактором, обуславливающим устойчивый мир и безопасность», - говорится в заявлении МИД.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ирина Парфёнова)

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