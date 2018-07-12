МИД: В заключительном коммюнике Брюссельского саммита НАТО вновь поддержана территориальная целостность Азербайджана

12 июля 2018 17:52 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В заключительном коммюнике Брюссельского саммита НАТО вновь поддерживается территориальная целостность Азербайджана.

Об этом говорится в заявлении МИД Азербайджана, распространенном в четверг.

Отмечается, что Президент Азербайджана Ильхам Алиев 10-12 июля находился с рабочим визитом в столице Бельгии Брюсселе.

В ходе визита Президент Ильхам Алиев в рамках саммита НАТО принял участие в заседании Североатлантического совета по миссии «Решительная поддержка» с участием потенциальных оперативных партнеров и глав государств и правительств стран-партнеров, вносящих вклад в операцию НАТО в Афганистане.

В заявлении говорится, что в заключительном коммюнике, принятом саммитом, страны-члены НАТО вновь поддержали территориальную целостность, независимость и суверенитет Азербайджана, а также решение армяно-азербайджанского конфликта на основании этих принципов.

«Начиная с 2006 года страны-члены НАТО в заключительных заявлениях, принятых саммитами, всегда поддерживают территориальную целостность, независимость и суверенитет Азербайджана", - говорится в заявлении МИД.

Азербайджан приветствует, что ЕС и страны-члены НАТО в документе "Приоритеты партнерства ЕС и Азербайджана" и коммюнике Брюссельского саммита НАТО вновь выражают уважение и поддержку территориальной целостности, суверенитета и неприкосновенности границ Азербайджана.

«Уважение и поддержка суверенитета, территориальной целостности и неприкосновенности границ государств согласно нормам и принципам международного права и на основании Хельсинкского Заключительного акта составляют основу международных отношений, являются важным фактором, обуславливающим устойчивый мир и безопасность», - говорится в заявлении МИД.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ирина Парфёнова)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
МИД Азербайджана: Пашинян пытается оправдать свой приход к власти путем госпереворота
Политика 18:33
Главы МИД и минобороны Азербайджана встретились с американскими коллегами
Политика 17:32
Хикмет Гаджиев: Кампания по прохождению воинской службы сыном Пашиняна в Карабахе превращена в шоу
Нагорно-карабахский конфликт 11 июля 12:58
МИД: Среди погибших во время наводнения в Японии нет граждан Азербайджана
Общество 11 июля 12:21
МИД: Армения далека от цивилизованного поведения (ФОТО)
Нагорно-карабахский конфликт 11 июля 11:22
Создан оргкомитет в связи со 100-летием МИД Азербайджана (ФОТО)
Политика 9 июля 17:08
Лента новостей
Спецпредставитель России по Сирии и замглавы МИД встретились с Аббасом
Россия 18:53
НАТО и Македония подписали документ о начале переговоров по вступлению
Европа 18:43
В Баку будет ограничено движение на проспекте Зии Буниятова
Общество 18:42
В России сошли с рельсов 15 вагонов грузового поезда
Россия 18:40
Экс-премьер Турции Йылдырым избран спикером парламента
Турция 18:40
На сессии ПК ВСНП принято постановление о всеобъемлющем усилении мер по охране экологической среды
Китай 18:34
МИД Азербайджана: Пашинян пытается оправдать свой приход к власти путем госпереворота
Политика 18:33
Китай обвинил США в развязывании "торговой войны" между странами
Китай 18:26
Новый дипломатический прорыв Президента Алиева. И вновь в Брюсселе
Политика 18:07