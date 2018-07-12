МИД Азербайджана: Пашинян пытается оправдать свой приход к власти путем госпереворота

12 июля 2018 18:33 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Пашинян пытается оправдать свой приход к власти не демократическим путем, а путем государственного переворота.

Об этом глава пресс-службы МИД Азербайджана Хикмет Гаджиев сказал, комментируя высказывания премьер-министра Армении Николы Пашиняна на проведенных в Брюсселе встречах.

Гаджиев отметил, что информация, предоставленная премьер-министром Армении на встречах в Брюсселе о том, что якобы на армяно-азербайджанской границе и линии соприкосновения войск растет напряженность, ложная и является дезинформацией.

«Реальная оперативная ситуация и существующие факты доказывают обратное. Руководство Армении пытается обмануть международное сообщество. Но международная общественность обладает полной и правильной информацией о реальной ситуации. Подобная деятельность премьер-министра Армении нацелена на сохранение нелегитимного правительства. Эйфория заканчивается», - сказал Гаджиев.

Глава МИД сказал, что говоря о демократии и правах человека, не имеющих никакого отношения к Армении, Пашинян пытается оправдать свой приход к власти не демократическим путем, а путем государственного переворота.

«Советуем армянскому руководству уже проснуться и понять реальность. А реальность в том, что в основе проблем, с которыми столкнулась Армения, находится политика, которую она проводит в отношении соседей. Эта политика разрушает независимость и суверенитет Армении и ведет страну к нищете и нестабильности», - сказал Гаджиев.

Напомним, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Текст: Кямаля Сеидова)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
МИД: В заключительном коммюнике Брюссельского саммита НАТО вновь поддержана территориальная целостность Азербайджана
Политика 17:52
Главы МИД и минобороны Азербайджана встретились с американскими коллегами
Политика 17:32
Хикмет Гаджиев: Кампания по прохождению воинской службы сыном Пашиняна в Карабахе превращена в шоу
Нагорно-карабахский конфликт 11 июля 12:58
МИД: Среди погибших во время наводнения в Японии нет граждан Азербайджана
Общество 11 июля 12:21
МИД: Армения далека от цивилизованного поведения (ФОТО)
Нагорно-карабахский конфликт 11 июля 11:22
Создан оргкомитет в связи со 100-летием МИД Азербайджана (ФОТО)
Политика 9 июля 17:08
Лента новостей
Банк ВТБ (Азербайджан) продлевает действие сниженных процентных ставок по кредитам
Экономика 20:02
Сянган, Чжухай и Аомэнь свяжет "большой информационный мост" (ФОТО)
Китай 19:58
ЕС и США готовы к увеличению торговли сжиженным природным газом
Европа 19:49
Коммерческий банк Узбекистана о внедрении 3-D Secure VISA и E-commerce (Эксклюзив)
Бизнес 19:48
Порт Нинбо-Чжоушань стремительно развивался в первой половине (ФОТО)
Китай 19:38
Минкоммерции КНР: Начатая США торговая война направлена против всего мира
США 19:23
Alstom о поставке в Азербайджан первого грузового локомотива для БТК (Эксклюзив)
Бизнес 19:22
Ожидается появление более быстрого компьютерного чипа
Китай 19:20
В южной области Казахстана начнется импортозамещение сельхозпродукции
Казахстан 19:04