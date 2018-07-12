МИД Азербайджана: Пашинян пытается оправдать свой приход к власти путем госпереворота (версия 2)

БАКУ /Trend/ - Пашинян пытается оправдать свой приход к власти не демократическим путем, а путем государственного переворота.

Об этом глава пресс-службы МИД Азербайджана Хикмет Гаджиев сказал, комментируя высказывания премьер-министра Армении Николы Пашиняна на проведенных в Брюсселе встречах.

Гаджиев отметил, что информация, предоставленная премьер-министром Армении на встречах в Брюсселе о том, что якобы на армяно-азербайджанской границе и линии соприкосновения войск растет напряженность, ложная и является дезинформацией.

«Реальная оперативная ситуация и существующие факты доказывают обратное. Руководство Армении пытается обмануть международное сообщество. Но международная общественность обладает полной и правильной информацией о реальной ситуации. Подобная деятельность премьер-министра Армении нацелена на сохранение нелегитимного правительства. Эйфория заканчивается», - сказал Гаджиев.

Глава МИД сказал, что говоря о демократии и правах человека, не имеющих никакого отношения к Армении, Пашинян пытается оправдать свой приход к власти не демократическим путем, а путем государственного переворота.

«Советуем армянскому руководству уже проснуться и понять реальность. А реальность в том, что в основе проблем, с которыми столкнулась Армения, находится политика, которую она проводит в отношении соседей. Эта политика разрушает независимость и суверенитет Армении и ведет страну к нищете и нестабильности», - сказал Гаджиев.

Напомним, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Текст: Кямаля Сеидова)

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