Европарламент призывает содействовать странам «Восточного партнерства» в устранении последствий затяжных конфликтов

13 июля 2018 00:20 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/- Европейский парламент принял рекомендательный документ для Совета Европы в связи с 73-й сессией Генеральной ассамблеи ООН.

Документ содержит следующие пункты: содействовать странам «Восточного партнерства» в решении проблем, с которыми они столкнулись в результате массового вынужденного переселения из районов конфликта, и решительно действовать в целях защиты и восстановления прав вынужденных переселенцев, включая их право на возвращение на родные земли, право собственности и право на личную безопасность; вновь выразить серьезную обеспокоенность в связи с тем, что сотни тысяч вынужденных переселенцев и беженцев, покинувших свои родные земли в связи с затяжными конфликтами, не могут вернуться в родные земли и вновь подтвердить право всех вынужденных переселенцев и беженцев возвращаться на свои родные земли в условиях безопасности и уважения.

Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Автор: Ляман Зейналова)

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