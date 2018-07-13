Эльман Насиров: единство народа не допустит претворения в жизнь грязных намерений тех сил, которые хотят превратить Азербайджан в Сирию

13 июля 2018 01:48 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Массовые беспорядки, проводимые радикальными религиозными группировками в Гяндже, являются попытками террора тех, кто выдает себя за мусульман. Об этом заявил в своем интервью Trend депутат Эльман Насиров.

Э. Насиров отметил, что у этих людей были политические мотивы:

«Первоначальный анализ ситуации дает нам основание полагать, что радикальные группировки и внешние силы, стоящие за ними, спланировали все заранее. Они планировали создать хаос во втором по величине городе страны, захватить власть и реализовать свои намерения в других городах и регионах страны, также они хотели совершить террористические акты в Баку и дестабилизировать ситуацию в стране. Они пытались нарушить гражданскую солидарность в стране и создать хаос, но они допустили ошибку в одном вопросе, что выбрали Азербайджан для таких провокаций».

Депутат сказал, что эти люди были намерены превратить Азербайджан в Сирию, но они глубоко заблуждались:

«Азербайджан не может быть местом для проведения такого рода террористических атак. Если эти планы могут быть реализованы в некоторых ближневосточных странах, это не означает, что кто-то может сделать подобное и в Азербайджане, потому что в Азербайджане есть единство власти и народа. Народ поддерживает свего президента. Эту поддержку народ продемонстрировал во время президентских выборов, проведенных в стране в апреле. Президент Азербайджана проводит свою собственную независимую политику, и враги Азербайджана не учли этот момент. Грязные намерения тех, кто хочет превратить Азербайджан в Сирию, никогда не будут реализованы. Этого не допустит единство власти и народа. Те, кто захочет совершить свои грязные деяния в Азербайджане, получат самое суровое наказание».

Напомним, что 10 июля приблизительно в восемь часов вечера группа из 150-200 лиц радикальной религиозной направленности попытались нарушить порядок, собравшись на площади перед зданием Исполнительной власти города Гянджа, говорилось в распространенном ранее совместном сообщении Генпрокуратуры, МВД и Службы госбезопасности.

В сообщении отмечалось, что нарушители порядка, игнорируя предупреждения сотрудников полиции, оказали сопротивление стражам порядка с применением тупых и колюще-режущих предметов.

В результате ударов, которые нанесли радикалы острыми предметами, при исполнении обязанностей скончались два офицера полиции – заместитель начальника Главного управления полиции Гянджи полковник Ильгар Балакишиев, а также заместитель начальника Управления полиции Низаминского района полковник-лейтенант Самед Аббасов.

В результате оперативно-розыскных мероприятий, осуществленных сотрудниками правоохранительных органов, при содействии граждан арестован и передан следствию Гасымов Фаррух Хагани оглу, подозреваемый в убийстве одного из офицеров полиции, выполнявшего служебный долг в ходе незаконной акции 10 июля в Гяндже.

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