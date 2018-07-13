Президент Ильхам Алиев: Кровавые преступления в Гяндже являются преступлениями против государственности (версия 2)

13 июля 2018 14:52 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Кровавые преступления в Гяндже являются преступлениями против государственности.

Об этом, в частности, Президент Азербайджана Ильхам Алиев сказал в ходе проведенного в пятницу совещания при участии руководителей правоохранительных органов республики.

Глава государства отметил, что кровавые события, совершенные в Гяндже третьего и десятого июля, - это преступления, совершенные против государственности.

«В результате этих террористических актов погибли два сотрудника полиции, есть раненые граждане, среди которых и глава Исполнительной власти Гянджи. Да упокоит Аллах души шехидов, и даст исцеления раненым!», - сказал Президент Ильхам Алиев.

Глава государства подчеркнул, что совершившая это преступление террористическая группировка хочет нарушить стабильность в Азербайджане.

«Главная цель этих преступлений заключается в этом. Эти кровавые террористические акты были совершены с целью создания напряженности в обществе и вселения страха в людей», - сказал Президент Ильхам Алиев.

Глава государства отметил, что эти террористические акты были совершены под религиозными лозунгами.

«Это само по себе самое большое преступление против исламской религии. Потому что ислам - религия мира, религия милосердия. Азербайджанское государство и азербайджанский народ всегда защищают свои национальные, религиозные ценности. Азербайджан одна из стран, прилагающих наибольшие усилия в пропаганде исламской культуры в мире», - отметил Президент Ильхам Алиев.

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