Приостановлена деятельность учебных заведений, финансируемых движением Гюлена в различных странах - посол

13 июля 2018 17:48 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Приостановлена деятельность учебных заведений, финансируемых движением Фетхуллаха Гюлена в различных странах.

Об этом в пятницу сказал посол Турции в Азербайджане Эркан Озорал.

Посол отметил, что 15 июля 2016 года Турция пережила самый тяжелый день.

«В тот день члены этого движения попытались совершить государственный переворот, но получили достойный ответ турецкого народа. В этих событиях погибли 250 человек», - сказал дипломат.

Озорал напомнил, что члены движения Гюлена пытались захватить власть.

«В настоящее время в связи с попыткой государственного переворота продолжается следствие по 101 уголовному делу. В рамках этих уголовных дел с государственной работы было уволено 180 тысяч человек», - сказал посол.

Дипломат добавил, что в Турции нанесен мощный удар по движению Гюлена, эта организация больше не может функционировать в Турции.

«В Азербайджане тоже очень быстро была пресечена деятельность этого движения, за что выражаю признательность Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву и азербайджанскому народу», - подчеркнул посол.

Посол выразил уверенность в том, что глава террористической организации Фетхуллах Гюлен будет доставлен в Турцию и понесет заслуженное наказание.

"Эта борьба будет вестись до конца. Мы ведем борьбу не только против этого движения. Турция ведет борьбу с PKK и будет бороться с терроризмом до конца», - сказал посол.

Напомним, что в ночь на 16 июля 2016 года в Турции группа мятежников предприняла попытку военного переворота. Основное противостояние развернулось в Анкаре и Стамбуле. Погибло более 250 турецких граждан, свыше двух тысяч человек получили ранения, мятеж был подавлен.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ирина Парфёнова)

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