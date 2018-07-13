При Президенте Азербайджана прошло совещание руководителей правоохранительных органов (ФОТО) (версия 3)

БАКУ /Trend/ - В пятницу при Президенте Азербайджана Ильхаме Алиеве прошло совещание с участием руководителей правоохранительных органов республики.

«Кровавые события, произошедшие в Гяндже третьего и десятого июля, – это преступления, совершенные против государственности. В результате этих террористических актов погибли два сотрудника полиции. Есть раненые граждане, среди которых и глава Исполнительной власти Гянджи. Да упокоит Аллах души шехидов и даст исцеления раненым!», - сказал Президент Ильхам Алиев.

Глава государства отметил, что совершившая это преступление террористическая группировка хочет нарушить стабильность в Азербайджане.

«Главная цель этих преступлений заключается в этом. Эти кровавые террористические акты были совершены с целью создания напряженности в обществе и порождения у людей страха. Эти террористические акты были совершены под религиозными лозунгами. Это само по себе самое большое преступление против исламской религии. Потому что ислам - религия мира, религия милосердия. Азербайджанское государство и азербайджанский народ всегда защищают свои национальные, религиозные ценности. Азербайджан одна из стран, прилагающая наибольшие усилия по пропаганде исламской культуры в мире», - подчеркнул Президент Ильхам Алиев.

Глава государства напомнил, что прошлый год был объявлен в Азербайджане «Годом исламской солидарности», были проведены Игры исламской солидарности.

"В этом году город Нахчыван стал столицей исламской культуры. Несколько лет назад этого почетного звания был удостоен Баку. Организация исламского сотрудничества, объединяющая мусульманские государства, дает высочайшую оценку работе, проводимой в Азербайджане в религиозной сфере. По линии и при поддержке Азербайджанского государства за счет государственных средств полностью восстановлены, перестроены религиозные памятники, построены новые мечети. То есть, еще раз хочу сказать, что те, кто хотел связать это преступление с нашей религией, совершили самое большое преступление против нее. Эти преступники не мусульмане, и эти преступления не остаются безответными. Преступники и стоящие за ними никогда не добьются своих коварных намерений. Азербайджанское государство и азербайджанский народ никогда этого не позволят. Весь азербайджанский народ однозначно осудил это кровавое преступление, выразил свое презрение к тем, кто совершил эти преступления», - заявил глава государства.

Президент Ильхам Алиев подчеркнул, что Азербайджанское государство достойно выполняет все возложенные на него задачи.

«Преступная группировка обезврежена, продолжаются оперативно-розыскные меры. К ответственности будут привлечены все преступники, причастные к этим преступлениям. Такая задача поставлена перед правоохранительными органами, уверен, что мы этого добьемся», - сказал глава государства.

Президент Азербайджана напомнил, что за историю независимости страны было совершено несколько провокаций, в том числе вооруженные провокации, террористические акты, попытка государственного переворота.

«Ни одна из них не удалась. Главная причина в том, что в Азербайджане существует единство народа и власти. Я неоднократно высказывался об этом, еще раз хочу сказать, что основным условием стабильности является единство власти и народа. Единство власти и народа не сможет сокрушить ни одна сила - ни внешняя, ни внутренняя. На нашу политическую волю не может оказать влияния никакая сила. Нас никто не свернет с пути. Современная история Азербайджана неоднократно доказывала сказанное мной. Те, кто действовал против нас с грязными намерениями, сами стали жертвой этих действий. Так было, так есть, и так будет», - подчеркнул Президент Азербайджана.

Глава государства заявил, что безопасность в Азербайджане обеспечивается на самом высоком уровне.

«В мировом масштабе Азербайджан одна из самых безопасных стран. Азербайджанский народ живет, творит, созидает в условиях мира, спокойствия, безопасности. Мы делаем все возможное для того, чтобы азербайджанский народ жил хорошо. Сегодня Азербайджан стремительно развивающееся в мировом масштабе современное государство. Наша сила растет день ото дня, день ото дня усиливается наш потенциал – в политической сфере, дипломатической сфере, экономической сфере, сфере военного строительства, на полях сражений, спортивных аренах, в социальной сфере. За последние 15 лет не было второй страны, так стремительно развивающейся с экономической точки зрения, как Азербайджан. Поэтому, конечно, силы, желающие бросить тень на наши достижения, оказать влияние на нашу политику, используют различные методы. Против нас проводятся грязные кампании, кампании по дискредитации, клеветнические кампании. Эти кампании, построенные на лжи, клевете, бывают неэффективными. Азербайджанский народ не верит этой лжи, этой клевете. Азербайджанский народ верит в свое руководство. Это всему миру наглядно доказали проведенные в этом году президентские выборы», - подчеркнул Президент Ильхам Алиев.

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