Посол Египта намерен усердно работать для расширения сотрудничества с Азербайджаном

БАКУ /Trend/ - Посол Арабской Республики Египет в Азербайджане Адель Ибрагим Ахмед Ибрагим намерен усердно работать для еще большего расширения сотрудничества с Азербайджаном.
Об этом посол сказал в пятницу на мероприятии, посвященном Национальному дню Египта.
«Египет и Азербайджан - развивающиеся страны. Наши государства разделяют общие цели по многим вопросам и поддерживают усилия друг друга», - сказал дипломат.
Ахмед Ибрагим отметил, что обе страны имеют исторически близкие отношения.
По его словам, Египет одним из первых признал независимость Азербайджана в 1991 году.
Выступая на мероприятии, вице-спикер Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана Бахар Мурадова сказала, что Азербайджан и Египет имеют большой потенциал для расширения сотрудничества в политической и экономической сферах.
Она выразила надежду на то, что партнерство между странами в будущем еще больше углубится.
По словам Мурадовой, большое значение также имеет увеличение товарооборота между Азербайджаном и Египтом.
(Автор: Ляман Зейналова)
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