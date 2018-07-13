Посол Египта намерен усердно работать для расширения сотрудничества с Азербайджаном

13 июля 2018 20:36 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Посол Арабской Республики Египет в Азербайджане Адель Ибрагим Ахмед Ибрагим намерен усердно работать для еще большего расширения сотрудничества с Азербайджаном.

Об этом посол сказал в пятницу на мероприятии, посвященном Национальному дню Египта.

«Египет и Азербайджан - развивающиеся страны. Наши государства разделяют общие цели по многим вопросам и поддерживают усилия друг друга», - сказал дипломат.

Ахмед Ибрагим отметил, что обе страны имеют исторически близкие отношения.

По его словам, Египет одним из первых признал независимость Азербайджана в 1991 году.

Выступая на мероприятии, вице-спикер Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана Бахар Мурадова сказала, что Азербайджан и Египет имеют большой потенциал для расширения сотрудничества в политической и экономической сферах.

Она выразила надежду на то, что партнерство между странами в будущем еще больше углубится.

По словам Мурадовой, большое значение также имеет увеличение товарооборота между Азербайджаном и Египтом.

(Автор: Ляман Зейналова)

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