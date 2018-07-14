Гянджинские события показали, что правоохранительные органы полностью контролируют ситуацию в стране - политолог

14 июля 2018 12:26 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Азербайджан одно из наиболее безопасных государств мира, где безопасность обеспечивается на самом высоком уровне. Об этом в среду сказал Trend политолог Арзу Нагиев.

Политолог отметил, что Азербайджан осуществляет очень важные меры для пресечения опасности, грозящей национальной и государственной безопасности страны.

По словам Арзу Нагиева, последние события, произошедшие в Гяндже, показали, что правоохранительные органы полностью контролируют ситуацию в стране.

Политолог отметил, что весь азербайджанский народ выразил презрение к преступникам, добавив, что на заседании, проведенном накануне с участием руководителей правоохранительных органов, Президент Ильхам Алиев подчеркнул исключительную роль правоохранительных органов в пресечении любой опасности, грозящей национальной и государственной безопасности.

«Сегодня правоохранительные органы совместно с гражданами Азербайджана предпринимают необходимые шаги в рамках правовых норм для защиты их конституционных прав. Именно поэтому, отметив это, глава государства подчеркнул, что правоохранительные органы Азербайджана в рамках закона пресекли действия определенных сил, пытавшихся вселить страх в население. С полной уверенностью можно сказать, что правоохранительные органы достойно справились со столь сложной оперативной ситуацией», - отметил Арзу Нагиев.

Напомним, что 10 июля приблизительно в восемь часов вечера группа из 150-200 лиц радикальной религиозной направленности попытались нарушить общественный порядок, собравшись на площади перед зданием Исполнительной власти города Гянджа, говорилось в распространенном ранее совместном сообщении Генпрокуратуры, МВД и Службы госбезопасности.

В сообщении отмечалось, что нарушители порядка, игнорируя предупреждения сотрудников полиции, оказали сопротивление стражам порядка с применением тупых и колюще-режущих предметов.

В результате ударов, которые нанесли радикалы острыми предметами, при исполнении обязанностей скончались два офицера полиции – заместитель начальника Главного управления полиции Гянджи полковник Ильгар Балакишиев, а также заместитель начальника Управления полиции Низаминского района полковник-лейтенант Самед Аббасов.

В результате оперативно-розыскных мер, осуществленных сотрудниками правоохранительных органов, при содействии граждан был арестован и передан следствию Гасымов Фаррух Хагани оглу, а второй подозреваемый в кровавом преступлении - Рашад Боюккишиев был ликвидирован при оказании вооруженного сопротивления сотрудникам полиции.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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