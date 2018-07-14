Арестованы еще трое обвиняемых в теракте в Гяндже (версия 2)

БАКУ /Trend/ - Арестованы еще трое обвиняемых в теракте в Гяндже. Об этом в субботу сообщили Trend в правоохранительных органах.

В результате проведенных оперативно-следственных мер арестован гражданин Азербайджана Алиев Акиф Исмаил оглу (1966), обвиняемый в участии террористического акта, совершенного в Гяндже 3 июля 2018 года.

Кроме того, арестованы активные участники преступного деяния, произошедшего в Гяндже 10 июля – Алиев Сеймур Джейхун оглу и Рустамов Эльман Ильхам оглу.

Алиев Сеймур Джейхун оглу гражданин Азербайджан, родился в Гяндже 18 декабря 1993 года.

В Генеральной прокуратуре также были возбуждены уголовные дела в отношении должностных лиц двух сайтов - "gununsesi.info" и "teref.info", умышленно распространяющих ложную информацию.

Четыре лица, подозреваемых в участии в гянджинских событиях, были задержаны при пересечении азербайджано-российской границы в Гусарском районе, один человек – при пересечении азербайджано-грузинской границы в Газахском районе.

Как было отмечено на совещании, проведенном при Президенте Азербайджана, никто из тех, кто был связан с совершением этих событий, не уйдет от ответственности, все виновные ответят перед правосудием.

Напомним, что 10 июля приблизительно в восемь часов вечера группа из 150-200 лиц радикальной религиозной направленности попытались нарушить общественный порядок, собравшись на площади перед зданием Исполнительной власти города Гянджа, говорилось в распространенном ранее совместном сообщении Генпрокуратуры, МВД и Службы госбезопасности.

В сообщении отмечалось, что нарушители порядка, игнорируя предупреждения сотрудников полиции, оказали сопротивление стражам порядка с применением тупых и колюще-режущих предметов.

В результате ударов, которые нанесли радикалы острыми предметами, при исполнении обязанностей скончались два офицера полиции – заместитель начальника Главного управления полиции Гянджи полковник Ильгар Балакишиев, а также заместитель начальника Управления полиции Низаминского района полковник-лейтенант Самед Аббасов.

В результате оперативно-розыскных мер, осуществленных сотрудниками правоохранительных органов, при содействии граждан был арестован и передан следствию Гасымов Фаррух Хагани оглу, а второй подозреваемый в кровавом преступлении - Рашад Боюккишиев был ликвидирован при оказании вооруженного сопротивления сотрудникам полиции.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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