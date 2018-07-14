Афлатун Амашев: Все антиазербайджанские круги - активные пользователи соцсетей (версия 2)

Эксклюзивное интервью Trend с председателем Совета печати Азербайджана (СП) Афлатуном Амашевым

В связи с событиями в Гяндже высказываются различные мнения. Безусловно, произошедшее является актом террора в отношении Азербайджана. Существуют и другие мнения. Интересно узнать вашу точку зрения в связи с этими событиями.

- Вообще, силы, проводящие провокационные акции против Азербайджана, управляются из различных стран. Из Ирана, из России, с Запада. Обычно, из Ирана - на религиозно-идеологической почве, из России - на террористической почве, с Запада же мы становились свидетелями психологических заголовков в контексте свободы слова и выражения. Эта же тенденция сохраняет свою актуальность и сегодня.

Однако насколько интересно Ирану, столкнувшемуся в данный период с экономическими санкциями, осуществлять какие-либо провокации. Состояние страны не позволяет этого. В эти дни президент США Дональд Трамп заявил о выходе Штатов из соглашения по ядерной программе Ирана. Это, в то же время, является сигналом для других стран не сотрудничать с Ираном. В данной ситуации могут появиться заинтересованные в охлаждении отношений между Ираном и Азербайджаном силы. Анализируя это, нельзя упускать из виду данный вопрос.

Вообще, в руках людей, строящих провокационную игру против Азербайджана, есть самые различные средства давления и планы для их осуществления. Если не осуществлен один, то – будет другой, если не этот – то абсолютно новый. В процесс привлекаются специальные мозговые центры. Ведется последовательная системная работа. В последнее же время с этой целью широко используются «услуги» интернет- ресурсов, профилей в различных социальных сетях. Для всех антиазербайджанских кругов характерно активное использование социальных сетей и интернет-медиа.

Существует множество «причин» ведения пропаганды против страны. Азербайджан, в подлинном смысле этого слова, находится в центре внимания всего мира. Об этом много говорилось, не хотел бы повторять сказанное. Однако, если мы ищем причину политической игры против Азербайджана, если наблюдаем систематичность в их управлении, то это, безусловно, связано с особенностью нашего региона. Как географическими преимуществами, так и природными богатствами Азербайджана, а самое главное – проведением страной независимой политики.

На Ближнем Востоке мы стали свидетелями процессов, повлекших за собой горькие последствия. Смотрите, в чьих руках находится нефть данного региона? Каким образом она добывается, каким путем продается? Каких принципов здесь придерживаются? На самом деле никаких принципов. Добываемая в условиях созданного большого хаоса нефть направляется для покрытия нужд Запада. Элементарный факт, почему уровень жизни населения в Ливии намного хуже, чем было в период Каддафи? Потому что Каддафи направлял доходы от нефти в социальную сферу, таким образом работала система. Свергнувшие же его не познали ничего под названием система. Точнее, система подверглась грабежу. В других странах произошло то же самое.

В Азербайджане существует устоявшееся государственное управление. В результате этого в нашей стране реализовываются достаточно важные для региона и мира проекты. В последние месяцы мы стали свидетелями грандиозного открытия, представляющегося мечтой. Возможно, сейчас мы не осознаем, но TANAP является проектом, меняющим энергетическую карту мира. Все эти достижения, конечно же, формируют за рубежом антиазербайджанские круги и приводят их в действие. Вдобавок, мы становимся свидетелями тесной работы этих кругов с армянским лобби и диаспорскими организациями. Не имеет значения, в Иране, в России или на Западе – однозначно используется армянская карта. В то же время армянское лобби и диаспорские организации и сами выступают в роли независимого средства давления в качестве антиазербайджанской силы.

Как вы отметили, антиазербайджанские силы пользуются интернет-сайтами и социальными сетями. В этой связи существуют определенные наблюдения и у возглавляемой вами структуры. Какие Вы характерные моменты хотели бы выделить?

- Основные цели антиазербайджанских кругов известны. Подорвать позицию Азербайджана в мире, очернить имидж страны в глазах международной общественности, в частности вывести из строя приводимую в пример модель толерантной, мультикультурной светской страны, создав хаос и анархию, присвоить легким путем региональные богатства. Им абсолютно не нужна существующая в Азербайджане сильная модель государственного управления. Потому что с сильным государством нужно вести переговоры, обсуждать, считаться с его интересами. Сильное государство – это равные и справедливые условия. Они не согласны с этим. Это и есть реальность. Поэтому они и переходят в действие. А их средства давления – это и социальные сети, и ресурсы интернет-медиа.

Нужно уделять особое внимание социальным сетям. Потому что в нынешний период главным ареалом вещания интернет-медиа органов являются социальные сети. Обсуждаемые темы в соцсетях в зависимости от близости к различным кругам отличаются друг от друга. Проиранские лица однозначно ведут религиозную пропаганду, и шиитская тема, главным образом, выдвигается на передний план. То есть риторика строится на разделении мазхабов (прим. ред – течений).

Конечно, утверждать о том, что вся пропаганда на религиозную тему в соцсетях далека от Ислама будет неверно. Есть и поучительные стороны. Однако даже толкование религиозной истины, а также тенденция доведения ее до сведения, поднимая проблемы в обществе, и, указывая единственное спасение в религии, само по себе губительно. Да, Ислам – это наука, философия, мировозрение, нравственность. Только приведение путем объяснений всего этого к тому, что для человека религиозное государство более полезно, говорит об изменении направления вопроса. Спрашивается: разве не нарушаются нравственные ценности в обществах государств, следующих лишь по религиозному пути? Или во всех ли религиозных государствах обеспечены основные права и свобода человека? На самом деле, таких вопросов много, и этот вопрос можно обсудить в достаточно широком формате.

Еще одним мотивом пропаганды в социальных сетях является враждебность. Те, кто не с нами, те против нас. Эта прослойка отличается радикализмом. Это является самым вредным подходом.

В социальных сетях представлена и прослойка атеистов. Конечно, нельзя однозначно принимать взгляды атеистов, либо верующих. Каждый свободен распространять свои взгляды. Однако иногда, даже мысленно, мы с легкостью видим пересечение «красной линии».

К примеру, в контентах соцсетей внимание привлекают взгляды в связи со свободой слова и выражения. В этой связи ведется сравнение между Азербайджаном и странами мира. Конечно, есть многие страны, которые опережают нас во многих сферах. Эту сторону следует признать. Однако вы знаете, что доведение каждой мысли до внимания должно служить развитию, упираться в дух призыва к прогрессу. К сожалению, преувеличиваются взгляды, носящие политический характер.

Мингячевирская авария, затем события в Гяндже. Наверно наблюдались специфические стороны в подходе к обоим происшествиям...

- Мингячевирская авария и события в Гяндже на самом деле опреснили воду. Стало известно, кто и для чего на арене. Начнем с аварии в Мингячевире. Конечно, мы должны отметить в первую очередь, что в медиа и социальных сетях подчеркивались произвол чиновников, халатность. Естественно, были и справедливые недовольства, и мы видели, что попавшие в неприятную ситуацию некоторые люди доводили ее до сведения. Их обвинения в чей-то адрес в связи с отсутствием света нормальны. В конце концов, желание человека – это фундаментальное право на проживание. Конечно, за рубежом в таких случаях общество оказывает противостояние и рождает из этого солидарность. Однако будем считать, что чье-то мировозрение, взгляды, уровень не позволяют так реагировать. Ну пусть, пусть так и будет.

В общем, дело обстоит так: ни одна страна не застрахована от аварии. Здесь могут быть и объективные, и субъективные факторы. Господин Президент перечислил субъективные факторы в ходе проведенного им совещания в связи с ситуацией в энергетической системе страны. Конечно же, сложившаяся ситуация показала неподготовленность многих управлений, предприятий, организаций, что является серьезным недочетом и должно быть устранено. Но вы знаете, что добавление в вопрос политических красок, использование его как возможность для давления на правительство - это уже является запланированной игрой. Внимание привлекали публикации в соцсетях людей, придерживающихся этого пути. В том числе их деятельность в интернет-медиа.

Покушение же на главу исполнительной власти Гянджи Эльмара Велиева является террором с политическим мотивом. Мы увидели, что здесь были выдвинуты вперед религиозные моменты. Сначала утверждалось, что во время покушения глава ИВ был убит. Таким образом возникло замешательство.

Затем непосредственно был поднят религиозный фактор. В лице Эльмара Велиева был создан образ врага религии. В итоге мы увидели и анонс беспорядков, завершившихся убийством двух офицеров полиции. На сайтах Nuraz.com, Abna.com, Qafqaz.ir, Rasthaber.com и других были призывы к массовому неповиновению. Был создан героический образ застрелившего главу ИВ Юниса Сафарова. Эти сайты управляются из-за границы. Как я отметил ранее, цель ясна. Создать в Азербайджане широкомасштабные беспорядки, направить недовольных против правительства, в результате создав хаос, анархию, привести государственную власть в упадок.

Существуют предположения о связи провокационных информационных ресурсов с радикальными верующими в Азербайджане и возможностью воздействия на них. Что вы можете сказать в связи с этим?

- Конечно же, перечисленные ресурсы связаны с радикальными религиозными течениями в Азербайджане. Вы знаете, здесь неправильно останавливаться лишь на теме медиа и социальных сетей. Существует достаточное количество организованных религиозных объединений, течений, целью которых является Азербайджан. Каждое из них хочет распространить свои взгляды. При этом представители этих течений в Азербайджане нередко находятся в конфликте даже друг с другом. Взвешивая все это, считаем, что ситуация действительно сложная.

Смотрите, Азербайджан является примером всему миру в плане религиозной терпимости. Однако существуют и те, которые пользуются толерантной средой в стране. В том числе и свободой слова и выражения. Всегда наблюдались стремления различных сайтов, социальных сетей распространять сепаратизм, призывать к расчленению, и мы видели, что мероприятия, осуществляемые против таких деструктивных сил, всегда оцениваются Западом как угроза свободе слова и выражению. В этом и заключается вся сложность.

Какие характерные моменты касательно влияния антиазербайджанской пропаганды на общественное мнение можете отметить?

- Пропагандируемая указанными сайтами, а также близкими к ним профилями в соцсетях реальность направлена на подрыв традиций правового государства в Азербайджане. Призывы полны возмущения, загружены анархизмом. Однако у общества сформировалась против этого отрицательная реакция. В том числе ведущие медиа органы страны отличаются достаточно принципиальной и решительной позицией. Они направляют общественность в правильном направлении. А это крайне важно.

Я бы хотел особенно отметить здесь один момент. Конечно, гянджинский террор вызывает у общества возмущение и ярость. Люди выражают в связи с этим свое мнение. Однако в некоторых моментах нам следует быть внимательными. Если кто-то пропагандирует на фоне неповиновения правительству вандализм, ответ общества виновникам не должен стимулировать применение нежелательных действий. Я просмотрел монтаж небольшого отрывка из сериала «Долина волков» (“Kurtlar vadisi”). Там была изображена сцена, где был повешен один из убивших офицера полиции в Гяндже.

Мы живем в правовом государстве. Вне зависимости от масштаба преступления мера наказания должна носить правовой характер. У нас нет механизмов наказания, как повешение, расчленение. Наш протест не должен проявлять в себе элементы насилия. Мы должны быть терпеливыми, не выходить за правовые рамки. Нужно учесть, что за нами смотрит весь мир. Как медиа-общественность Азербайджана подобные тенденции необходимо держать в центре внимания.

Как по-вашему, какие меры должны быть предприняты для предотвращения антиазербайджанской пропаганды?

- Считаю, что мероприятия должны выбираться с учетом какого-либо происшествия. Нужно комплексно отнестись к вопросу. Совет прессы неоднократно говорил о необходимости определения статуса электронных медиа-ресурсов. Начало их деятельности должно основываться на правовых механизмах. Правда, в этой связи в последние годы в законодательство были внесены определенные изменения. Я имею в виду изменения в законы «Об информации, информатизации и защите информации», а также «О коммуникации». Это создало определенные механизмы для регулирования в сфере регистрации домена, хостинга.

Вообще, в век новых технологий поток информации остановить невозможно. Если какое-то государство это делает, то ставит себя в изолированное положение. Поэтому мы должны поменять взгляд на информацию. Должны действовать более оперативно, более гибко.

Если одной стороной в донесении информации до общества являются журналисты, то другой - более важной стороной, являются государственные структуры, их определенные подразделения.

Произошедшие в течение нескольких дней процессы показали, что для более эффективного обеспечения интересов общества, существует необходимость в укреплении сотрудничества медиа-органов, влияющих на общественное мнение, а также госструктур. Считаем, что каждая из сторон, руководствуясь данным фактором, увеличив ответственность при исполнении должностных обязанностей, сможет вовремя предотвратить ошибочные мысли и мнения.

В целом же, ни одна вооруженная, либо медиа провокация не сможет свернуть Азербайджан с его пути. Это подчеркнул и Президент страны Ильхам Алиев. Считаю, что эта уверенность главы государства является посланием для общества.

(Автор: Рауф Гулиев)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.