Азербайджан и Франция на высоком уровне обсудят нагорно-карабахский конфликт

БАКУ/ Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в ближайшее время совершит визит во Францию.

Об этом сказала в субботу посол Франции в Азербайджане Аурелия Бушез (Aurelia Bouchez) на мероприятии, посвященном национальному празднику Франции -Дню взятия Бастилии.

Она отметила, что в ходе визита Президент Ильхам Алиев проведет первую официальную встречу с Президентом Франции Эмманюэлем Макроном.

«Этот визит покажет качество нашего партнерства, силу двусторонних политических отношений и активное участие Франции в рамках Минской группы ОБСЕ в вопросе урегулирования нагорно-карабахского конфликта», - сказала она.

Бушез отметила, что этот визит даст толчок усилению экономического сотрудничества между двумя странами.

Замминистра иностранных дел Азербайджана Махмуд Мамедгулиев в свою очередь отметил, что одной из тем обсуждений во время визита Президента Ильхама Алиева во Францию, как ожидается, будет армяно-азербайджанский нагорно-карабахский конфликт.

Франция, как один из сопредседателей Минской группы ОБСЕ, является лидирующей страной в мире и в Европе, сказал замминистра.

«Ожидаем, что переговоры с Арменией по нагорно-карабахскому конфликту пройдут справедливо и с соблюдением принципов международного права»,- добавил Мамедгулиев.

(Автор: Ляман Зейналова)

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