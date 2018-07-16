Мубариз Гурбанлы: События в Гяндже – теракт, а совершившие его - скрывавшиеся под религиозной завесой радикальные группы

БАКУ /Trend/ - В связи с терактом, совершенным в Гяндже, продолжается следствие. Об этом в понедельник сказал журналистам председатель Госкомитета по работе с религиозными структурами Мубариз Гурбанлы.

Председатель Госкомитета подчеркнул, что события в Гяндже – теракт, а совершившие его - скрывавшиеся под религиозной завесой радикальные группы.

"Причина того, что они прикрывались религией то, что религия - щепетильная тема. В процессе расследования выясняется, что эти лица, по сути, не связаны с религией, и, что они были завербованы и используются внешними силами», - сказал Гурбанлы.

Председатель комитета добавил, что в настоящее время расследуется, какие круги стоят за этими событиями. «По предварительной информации, следы ведут к некоторым группам, находящимся за рубежом», - отметил Гурбанлы.

Председатель комитета отметил, что такие группы существуют и в Сумгайыте, и в других местах. Они пытаются совершать свои преступления, прикрываясь религией. «Правоохранительные органы проводят профилактические меры для пресечения этого. И предпринятые в Сумгайыте шаги, также одно из основных направлений этих профилактических мер. В этом деле азербайджанское общество демонстрирует позицию государственности, и население в Гяндже защищает политику, проводимую Азербайджанским государством, Президентом Ильхамом Алиевым», - сказал Гурбанлы.

Глава Комитета также добавил, что сегодня в Азербайджане полностью восстановлена общественно-политическая стабильность.

Напомним, что 10 июля приблизительно в восемь часов вечера группа из 150-200 лиц радикальной религиозной направленности попытались нарушить общественный порядок, собравшись на площади перед зданием Исполнительной власти города Гянджа, говорилось в распространенном ранее совместном сообщении Генпрокуратуры, МВД и Службы госбезопасности.

В сообщении отмечалось, что нарушители порядка, игнорируя предупреждения сотрудников полиции, оказали сопротивление стражам порядка с применением тупых и колюще-режущих предметов.

В результате ударов, которые нанесли радикалы острыми предметами, при исполнении обязанностей скончались два офицера полиции – заместитель начальника Главного управления полиции Гянджи полковник Ильгар Балакишиев, а также заместитель начальника Управления полиции Низаминского района полковник-лейтенант Самед Аббасов.

В результате оперативно-розыскных мер, осуществленных сотрудниками правоохранительных органов, при содействии граждан был арестован и передан следствию Гасымов Фаррух Хагани оглу, а второй подозреваемый в кровавом преступлении - Рашад Боюккишиев был ликвидирован при оказании вооруженного сопротивления сотрудникам полиции.

Всего за совершенные преступления во время событий 10 июля были арестованы 22 человека.

В то же время, в связи с покушением на жизнь главы Исполнительной власти города Гянджи Эльмара Велиева третьего июля были арестованы 13 человек, а 8 человек были объявлены в розыск.

Кроме того, в воскресенье в Сумгайыте в результате профессиональных и решительных действий правоохранительных органов были арестованы 18 активистов радикальных религиозных группировок и поддерживающих их сторонников радикальной оппозиции.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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