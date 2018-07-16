Могерини заявила о прогрессе по "Восточному партнерству"

ЕС констатирует прогресс в работе со всеми шестью странами-участницами "Восточного партнерства", намерен оказывать дальнейшую поддержку, в октябре намечены переговоры на министерском уровне, сообщила в понедельник глава европейской дипломатии Федерика Могерини.

"Со всеми шестью странами "Восточного партнерства" мы продвинулись вперед. Каждый по-своему, но я бы сказала, что прогресс есть, и работа, которую мы с ними делаем, чрезвычайно важна не только для них, но и для нас", — сообщила Могерини в понедельник журналистам.

"Мы подготовим нашу встречу на министерском уровне с нашими восточными партнерами, которая у нас будет в октябре, так что у нас будет дискуссия о нашей поддержке партнеров, которые для нас являются чрезвычайно важными, ключевыми друзьями", — отметила она перед началом заседания совета по иностранным делам ЕС.

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