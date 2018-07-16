Иран решительно осуждает покушение на главу ИВ Гянджи – МИД

ТЕГЕРАН /Trend/ - Иран решительно осуждает покушение на главу Исполнительной власти города Гянджа Эльмара Велиева, совершенное третьего июля 2018 года.

Об этом сказал в понедельник на брифинге пресс-секретарь МИД Ирана Бахрам Кассеми.

«Иран всегда осуждает все акты насилия и террора, где бы они не происходили в мире», - сказал Кассеми, добавив, что враги начали психологическую войну против Ирана и пытаются распространять ложную информацию об Исламской Республике.

Отметив, что враги предъявляют «ложные обвинения» против Ирана, Кассеми призвал всех к бдительности.

Пресс-секретарь также пожелал главе Исполнительной власти Гянджи скорого выздоровления.

Напомним, что третьего июля 2018 года уроженец Гянджи Юнис Сафаров открыл стрельбу из огнестрельного оружия по главе Исполнительной власти Гянджи Эльмару Велиеву и сотруднику Главного управления полиции Гянджи, сержанту полиции Гасыму Ашбазову, в результате чего они получили ранения различной степени тяжести.

Следственными действиями и оперативно-розыскными мерами, осуществленными по уголовному делу, было установлено, что это преступление, целенаправленно совершенное гражданином России Юнисом Сафаровым, - заранее спланированный теракт.

Было установлено, что в 2016 году Юнис Сафаров, поехав в Иран, восемь месяцев жил в городе Гум, и за этот период вместе с гражданином Азербайджана Расимом Асадовым проходил подготовку в составе вооруженных соединений в Сирии. В 2017 году, вернувшись в Азербайджан, он приехал в Гянджу и в июне того года для завладения оружием совершил нападение на сотрудника полиции, находившегося на посту у Гянджинского филиала Kapitalbank, нанеся по голове удар тупым предметом, и завладел служебным пистолетом Макарова. Затем он с целью убийства главы Исполнительной власти Гянджи Эльмара Велиева в январе 2018 года начал следить за ним, но из-за того, что его подозрительное поведение привлекло внимание сотрудника полиции, он, открыв огонь из этого пистолета, ранил его и скрылся с места преступления.

Третьего июля Сафаров, придя к Исполнительной власти Гянджи, попытался убить Эльмара Велиева и находящегося рядом с ним сотрудника полиции.

В связи с покушением на жизнь Эльмара Велиева третьего июля были арестованы 13 человек, а 8 человек были объявлены в розыск.

(Авторы: Ляман Зейналова, А.Ширази. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @Lyaman_Zeyn

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