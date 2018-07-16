Общественное объединение «Региональное развитие» Фонда Гейдара Алиева и минтруда подписали меморандум о сотрудничестве (ФОТО) (версия 2)

БАКУ /Trend/ - Общественное объединение «Региональное развитие» Фонда Гейдара Алиева и министерство труда и социальной защиты населения Азербайджана подписали меморандум о сотрудничестве в сфере реализации программы самозанятости.

Документ подписали глава аппарата министерства Анар Алиев и председатель Общественного объединения «Региональное развитие» Магомед Абдуллаев.

Как отметил на церемонии подписания Анар Алиев, подписанный документ - очередной показатель активного участия Фонда Гейдара Алиева в осуществлении на высоком уровне курса социального развития Президента Ильхама Алиева. Он сказал, что своими инициативами и проектами, являющимися проявлением высокого гуманизма, Фонд, руководимый Первым вице-президентом Азербайджана Мехрибан Алиевой, вносит важный вклад в социальную защиту уязвимых групп, в создание атмосферы заботы о них.

Глава аппарата добавил, что созданный в Баку Государственный центр реабилитации детей, нуждающихся в особой заботе, являясь продолжением благотворительной миссии президента Фонда Мехрибан Алиевой, позволил расширить структуру реабилитации детей в стране. Одним из важных социальных проектов Фонда является социальное предприятие « Дом выпускника». В двух зданиях предприятия жильем обеспечены 243 представителя молодежи, лишенных родительской опеки.

Он добавил, что, согласно подписанному меморандуму, ООРР, сотрудничая с минтруда, окажет поддержку созданию садоводческих, овощных и бахчевых хозяйств.

Председатель ООРР Магомед Абдуллаев подчеркнул, что со дня создания Фонда под руководством Первого вице-президента Азербайджана, президента Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиевой реализуются различные программы и проекты, поддерживающие улучшение материального благосостояния народа, интеграцию страны в цивилизованное мировое сообщество, по социально-экономическому развитию страны, культурному прогрессу, а также популяризации истории, культуры, искусства, донесению правды об Азербайджане до всего мира.

Было отмечено, что проекты по инициативе Фонда Гейдара Алиева направлены на усиление социальной защиты лиц с ограниченными возможностями здоровья, других граждан, нуждающихся в социальной защите, повышение внимания и заботы об их всестороннем обеспечении и реабилитации.

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