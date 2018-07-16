Общественное объединение «Региональное развитие» Фонда Гейдара Алиева и минтруда подписали меморандум о сотрудничестве (ФОТО) (версия 3)

БАКУ /Trend/ - Общественное объединение «Региональное развитие» Фонда Гейдара Алиева и министерство труда и социальной защиты населения Азербайджана подписали меморандум о сотрудничестве в сфере реализации программы самозанятости.

Документ подписали глава аппарата министерства Анар Алиев и председатель Общественного объединения «Региональное развитие» Магомед Абдуллаев.

Как отметил на церемонии подписания Анар Алиев, подписанный документ - очередной показатель активного участия Фонда Гейдара Алиева в осуществлении на высоком уровне курса социального развития Президента Ильхама Алиева. Он сказал, что своими инициативами и проектами, являющимися проявлением высокого гуманизма, Фонд, руководимый Первым вице-президентом Азербайджана Мехрибан Алиевой, вносит важный вклад в социальную защиту уязвимых групп, в создание атмосферы заботы о них.

Глава аппарата добавил, что созданный в Баку Государственный центр реабилитации детей, нуждающихся в особой заботе, являясь продолжением благотворительной миссии президента Фонда Мехрибан Алиевой, позволил расширить структуру реабилитации детей в стране. Одним из важных социальных проектов Фонда является социальное предприятие « Дом выпускника». В двух зданиях предприятия жильем обеспечены 243 представителя молодежи, лишенных родительской опеки.

Он добавил, что, согласно подписанному меморандуму, ООРР, сотрудничая с минтруда, окажет поддержку созданию садоводческих, овощных и бахчевых хозяйств.

Председатель ООРР Магомед Абдуллаев подчеркнул, что со дня создания Фонда под руководством Первого вице-президента Азербайджана, президента Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиевой реализуются различные программы и проекты, поддерживающие улучшение материального благосостояния народа, интеграцию страны в цивилизованное мировое сообщество, по социально-экономическому развитию страны, культурному прогрессу, а также популяризации истории, культуры, искусства, донесению правды об Азербайджане до всего мира.

Было отмечено, что проекты по инициативе Фонда Гейдара Алиева направлены на усиление социальной защиты лиц с ограниченными возможностями здоровья, других граждан, нуждающихся в социальной защите, повышение внимания и заботы об их всестороннем обеспечении и реабилитации.

Среди проектов Фонда, реализованных до сегодняшнего дня в связи с лицами, имеющими инвалидность и нуждающимися в особой заботе, важное место занимает создание реабилитационных центров и учреждений в Баку и в регионах. Наряду с тем, что эти центры и учреждения вносят важный вклад в расширение возможностей медицинской реабилитации детей с ограниченными возможностями здоровья, в создание инфраструктуры, соответствующей высоким стандартам в этой сфере, они играют важную роль в профессиональной реабилитации молодежи с ограниченными физическими возможностями и повышении их творческого потенциала.

Абдуллаев сказал, что Фонд Гейдара Алиева держит в центре внимания систематически осуществляемые меры по поддержке интеграции в общество детей, лишенных родительской опеки, заботы семьи, эффективной организации их досуга.

«Поскольку приоритетными направлениями деятельности Фонда Гейдара Алиева является обеспечение в полном объеме прав ребенка, последовательное решение проблем детей, обеспечение детей качественным образованием и медицинским обслуживанием в соответствии с мировыми стандартами, всесторонняя забота, создание для них необходимых жилищных условий, формирование подрастающего поколения как достойных личностей и граждан, Фонд реализует проекты и в этом направлении», - сказал Абдуллаев.

Сказав, что Фонд Гейдара Алиева и ООРР всегда поддерживают решение вопросов самозанятости, Абдуллаев добавил, что за период деятельности ООРР реализовал многочисленные проекты в регионах республики в социальной сфере, сферах здравоохранения, образования, туризма, спорта, экологии и др.

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