Назначен первый заместитель главы Исполнительной власти Баку

16 июля 2018 17:12 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Глава Исполнительной власти Сабаильского района Баку Эльдар Азизов назначен первым заместителем и исполняющим обязанности главы Исполнительной власти Баку.

Об этом в понедельник сообщил Trend пресс-секретарь ИВ Сабаильского района Баку Исрафил Керимов.

Напомним, что должность первого заместителя главы Исполнительной власти Баку была вакантной.

Должность мэра Баку пока остается вакантной. Она стала вакантной после того, как экс-мэр Баку Гаджибала Абуталыбов был назначен вице-премьером.

Напомним, что ранее Эльдар Азизов был главой Исполнительной власти Гянджи и Сумгайыта.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ирина Парфёнова)

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